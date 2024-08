Sukob navijača u Banjaluci: Mađari su došli bez najave i počeli da provociraju (VIDEO)

​BANJALUKA - Prava drama odigrala se sinoć na ulicama Banjaluke kada je grupa navijača Ferencvaroša počela praviti nerede u lokalima i paliti baklje.

Grupa od oko 50 navijača Ferencvaroša, popularnih "Zelenih čudovišta", došla je mimo organizovanog prevoza koji je tek danas trebao uslijediti.

Smjestili su se po gradu i onda je krenula bakljada i divljanje što je isprovociralo navijače Borca, ispričao je izvor "SrpskeInfo".

Dodaje da nije bilo teže povrijeđenih, ali je pričinjena materijalna šteta na banjalučkim lokalima.

Glavni dio navijača Ferencvaroša trebao bi danas u popodnevnim časovima stići u Banjaluku.

29.08.2024, Borac Banja Luka - Ferencvaros, Lešinari Banja Luka attacking Ferencvaros Green Monsters in Banja Luka, Ferencvaros running, check more here: https://t.co/23hVDk3drv pic.twitter.com/C8XEkdFjZi