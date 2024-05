Šutiranjem na koš za Sergeja Aleksa prikupio 6.000 KM

BANJALUKA – Tokom 24 sata šutiranja koševa na K4 terenima, Aleksa Kresojević zajedno sa humanim ljudima, prikupio je 6.000 KM za liječenje mladog Sergeja Stupara.

On je bez prestanka ubacivao u koš, a u njegovoj namjeri ga nije omela ni kiša.

Svjetlana Stupar, Sergejeva majka, na svojim društvenim mrežama zahvalila se svima koji su bili dio ove humanitarne akcije, a posebno Aleksi i njegovom tati.

"Zahvalna ću biti do kraja života", kaže ona.

Kako je dodala, čitavu noć je razmišljala da li je sam, da li ima ljudi sa njim i da li ima podršku, a kako navodi, Aleksa nije htio odmoriti ni pola sata.

"To je drugi najemotivniji momenat u ovih deset mjeseci. Prvi je bio na 'Banjaluka Tatto konferenciji', ali ovo čemu sam sinoć prisustvovala, ta mentalna snaga, ta izdržljivost, ta fokusiranost, pogotovo u zadnjih sat vremena pred istek 24 časa je nešto što ćete vrlo rijetko vidjeti, to možete vidjeti samo kod profesionalnih sportista, što Aleksa to i jeste", navela je Svjetlana.

Prema njenim riječima, Aleksa se za ovu humanitarnu akciju pripremao najmanje dva mjeseca.

