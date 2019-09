Sutra dan odluke za evropsku prijestonicu kulture

BANJALUKA - Sutra će, tačno u podne, biti poznato da li je Banjaluka izabrana za evropsku prijestonicu kulture (EPK) za 2024 godinu. Banjalučki tim okupljen oko projekta "Banjaluka 2024" juče je otputovao u Brisel, gdje će danas dati sve od sebe da na najbolji način pred Evropskom komisijom predstavi potencijale koje grad na Vrbasu ima za ovu laskavu titulu.

Prema najavama, Banjaluka na prezentaciji nastupa prva, u 8.45, i završava u 11 časova. Prezentacija traje 30 minuta. Nakon toga slijede pitanja Panela eksperata Evropske komisije koji čini deset članova. Nakon Banjaluke idu Bodo pa Mostar, koji su se takođe našli u finali za Evropsku prijestonicu kulture.

U Briselu će danas aplikaciju braniti Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, Marko Bilbija, šef tima, Dijana Grbić, koordinator projekta, Monika Ponjavić, urednik aplikacije "Banjaluka 2024", Saša Đorđević, dizajner aplikacije, Mirjana Galić, koordinator projekata za mentalno zdravlje i inkluziju, Ognjen Šukalo, koordinator projekata infrastrukture, i Nikola Kužet, marketing i komunikacije.

"To što je tim radio u proteklih nekoliko mjeseci i proteklih dvije i po godine - to se ne može opisati kao posao. To je posvećenost, to su dani i noći rada, to je neprestano razmišljanje i razmjena mišljenja, to su desetine stranica napisanog pa odbačenog teksta (jer nije dovoljno dobar) - i ponovo napisanog", naveo je Ognjen Šukalo i možda na najjednostavniji način objasnio suštinu cijelog projekta.

Monika Ponjavić je pred odlazak u Brisel ukratko sumirala i šta je do sada urađeno, a između ostalog je izdvojila Strategiju razvoja kulture, što je prva strategija na nivou grada u BiH.

"Održana su tri otvorena dijaloga, zatim, tri panel diskusije na temu razvoja publike, međunarodne saradnje i digitalizacije, nekoliko foruma te nekoliko radionica za djecu. Sprovedeno je istraživanje kulturnih potreba publike, prvo u Banjaluci do sada. Pokrenut je predmet na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Banjaluci. Održani su razgovori sa preko 300 umjetnika i stručnjaka u kulturi. Taj proces trajao je skoro godinu dana, svaki božji dan", istakla je ona.

Kao jednu od prednosti ove cjelokupne priče Ponjavićeva je istakla i pokretanje koalicije gradove, gdje su povezani Bihać, Banjaluka i Jajce, došlo je do pokretanja novog konkursa u gradu, uticali su na regulacioni plan, ali i vratili "Baštu sljezove boje" kulturi.

Prednosti nosioca titule EPK

- Projekat EPK djeluje kao katalizator za postepene promjene u gradu ili dijelovima grada;

- Veće samopoštovanje građana i ponos svojim gradom;

- Povećano učešće u kulturnoj ponudi grada;

- Razvija se nova kulturna ponuda u gradu, nove vještine, kao i nove mogućnosti za umjetnike i kulturne ustanove;

- Međunarodna prepoznatljivost i profilisanost grada;

- Uticaj EPK na ekonomski rast;

- Izgradnja osjećaja zajedništva (Liverpul je 2008. zabilježio učešće 10.000 volontera).

Monitoring

Nakon što neki grad bude imenovan Evropskom prijestonicom kulture, on ima na raspolaganju period od četiri godine za pripremu i realizaciju svih neophodnih procedura kako bi godina u kojoj će ponijeti titulu bila što uspješnija, a njeni pozitivni efekti što dugoročniji.

Izjave tima

Dijana Grbić

EPK stavlja fokus na učešće građana u kreiranju kulturne ponude i umjetnosti, jer za cilj ima razvoj publike koja je, htjeli mi to priznati ili ne, često u zapećku.

Saša Đorđević

Pitam se da li je Evropa uistinu spremna za nas? I obratno.

Marko Bilbija

Sve ovo što smo uspjeli zapravo je primjer da stvari nisu nedostižne niti nemoguće, nego da se sa dobrom inicijativom i te kako mogu pojaviti rezultati.

Monika Ponjavić

U slučaju da ne dobijemo titulu, što je vrlo izvjesno, jer je konkurencija opasna, i dalje nam ostaju strategija i druga aplikacija, koje otvaraju mogućnost da sami sprovedemo projekat čiji je cilj 2024. godina.