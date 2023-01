Sutra konačan stav o isplati jednokratne pomoći penzionerima u Banjaluci

BANJALUKA - Predsjednik banjalučkog Udruženja penzionera Zoran Uletilović rekao je da će se sutra znati konačan stav o načinu isplate jednokratne novčane pomoći od 100 KM i da je saglasan da se isplati na tekuće račune penzionera.

Poslije sastanka sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem, potpredsjednikom Skupštine grada Sašom Čudićem, direktorom Fonda PIO Republike Srpske Mladenom Milićem, te predsjednicima Republičkog udruženja i Skupštine penzionera Ratkom Trifunovićem i Slobodanom Brdarom, Uletilović je rekao da su svi učesnici saglasni da novac bude isplaćen na tekuće račune penzionera, a da će tehnika isplate biti naknadno usaglašena.

"Neke stavove smo priveli kraju na obostrano zadovoljstvo penzionera da će im pomoć biti isplaćena na račune, a ne za potrošnju električne energije. Gradonačelnik će danas sa timom sagledati mogućnosti, a sutra bi trebalo da imamo konačan sastanak i stav kako izvršiti uplatu", rekao je Ultetilović, a prenosi Srna.

Potpredsjednik Skupštine grada Saša Čudić rekao je da je tokom sastanka ponovljeno da se novčana sredstva isplaćuju direktno na račune penzionera, kao i da se ostaje pri stavu da se isplati iznos od 100 KM koji je donesen odlukom o izvršenju budžeta. On je dodao da su danas informisani od gradonačelnikaa, odnosno predlagača i njegovog tima da postoje određene formalno-pravne i tehničke prepreke.

"Za takvu realizaciju odluke koja se može brzo realizovati, ne vidim nikakvu prepreku da održimo i vanrednu sjednicu Skupštine kako bismo to otklonili", dodao je Čudić.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković naglasio je da u gradskom budžetu podrška penzionerima stoji kao doznaka granta "Elektroprivredi Republike Srpske", što penzioneri nisu željeli prihvatiti.

Stanivuković je dodao da je veliki izazov realocirati sredstva po zakonskim propisima.

"Moramo sa Fondom PIO i 'Poštama Srpske' da napravimo sporazum kako će se podijeliti ta pomoć, a to nije jednostavan posao kada imate od 30.000 do 40.000 domaćinstava", naveo je Stanivuković i dodao da će Gradska uprava potruditi da bude isplaćen maksimalan iznos i to tokom januara.

On je najavio i mogućnost izrade kartica prijateljstva sa gradom pomoću kojih bi penzioneri mogli ostvarivati određene popuste prilikom kupovine robe.