Svake godine sve manje delinkvenata u Banjaluci

Broj maloljetnih počinilaca krivičnih djela na području grada je u opadanju iz godine u godinu, potvrdili su za "Nezavisne" u Centru za socijalni rad.

Unazad nekoliko godina broj maloljetnih delinkvenata se kreće do 40 najviše, što je evidentirano 2017. godine, 2018. njih 34, dok je prošle godine kroz postupak Centra za socijalni rad prošlo 22 djece.

"Do 2010. godine broj maloljetnika u sukobu sa zakonom kretao se i do 135, što je zabilježeno 2006. godine i od tada je u značajnom opadanju. U 2019. godini došlo je do pada broja evidentiranih maloljetnika koji se sumnjiče da su počinioci krivičnog djela", kazali su u Centru za socijalni rad.

Dodali su da djeca u sukobu sa zakonom uglavnom čine djela imovinskog karaktera, te da je taj trend višegodišnji i još je aktuelan.

"Sporadično se pojavljuju i sa drugim krivičnim djelima, među kojima su: oštećenje tuđe stvari i krađa, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga i tjelesna povreda, ali u manjem broju", rekli su u Centru za socijalni rad.

Prema njihovim riječima, najmlađi evidentirani maloljetni prestupnik u 2019. godini je imao 15 godina.

"Djeca mlađa od 14 godina nisu krivično odgovorna. Svi maloljetnici u 2019. godini su bili uzrasta od 14 do 18 godina. Najčešći razlozi procesuiranja maloljetnika su krađe i teške krađe", istakli su u Centru za socijalni rad.

U Policijskoj upravi Banjaluka su kazali da je prošle godine na području grada evidentiran ukupno 41 maloljetni delinkvent, dok je u 2018. godini evidentirano njih 82, što je procentualno manje za 50 odsto.

"Ovo smanjenje je rezultiralo aktivnim radom policijskih službenika, sprovođenjem preventivnih kampanja, te držanjem edukativnih predavanja po osnovnim i srednjim školama", istakli su u Policijskoj upravi.

Naglasili su da je od ukupnog broja evidentiranih maloljetnih lica prošle godine 16 izvršilo krivično djelo, a od toga 13 krivičnih djela su iz oblasti opšteg kriminaliteta.

"Zabilježena su tri slučaja iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, a maloljetnici nisu evidentirani kao izvršioci krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta i bezbjednosti saobraćaja", rekli su u Policijskoj upravi Banjaluka i dodali da je pet maloljetnika počinilo prekršaje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Nebojša Zimonja iz Centra za socijalni rad objasnio je da su dva razloga nepodudaranja broja maloljetnih delinkvenata Centra za socijalni rad i PU Banjaluka.

"Moguće je da su maloljetnici iz drugih lokalnih zajednica došli kod rođaka na vikend ili duži period i načinili prekršaje i onda su evidentirani u centru za socijalni rad u lokalnoj zajednici u kojoj su prijavljeni. Drugi razlog je taj da nisu zaslužili da budu krivično gonjeni, nego su samo dobili kaznu za prekršaj koji su počinili", pojasnio je Zimonja.

Broj maloljetnih delinkvenata po godinama