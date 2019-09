Svaki mjesec više od 20 prekršajnih naloga u Banjaluci

BANJALUKA - Odjeljenje komunalne policije od početka godine izdalo je 189 prekršajnih naloga zbog nelegalnog zauzimanja javnih površina, potvrdili su u ovom odjeljenju.

Oni svakodnevno kontrolišu bespravno zauzimanje javnih površina, a mjesečno zbog tog problema napišu više od 20 prekršajnih naloga.

"Fizičkim licima izdato je 155 prekršajnih naloga, a 34 samostalnim preduzetnicima", rekli su u ovom odjeljenju.

Prema njihovim riječima, najčešći razlozi kažnjavanja su zauzimanje javne površine bez odobrenja nadležnog odjeljenja i zauzimanje javne površine koja nije u skladu sa datim odobrenjem.

"Novčanom kaznom od 100 do 1.000 konvertibilnih maraka biće kažnjeno fizičko lice za prekršaje, sa 500 do 7.000 konvertibilnih maraka pravno lice, a u iznosu od 200 do 1.800 konvertibilnih maraka odgovorno lice u pravnom licu", pojasnili su u Odjeljenju.

Dodali su da veliku pomoć imaju od građana koji im dostavljaju informacije o nelegalnom zauzimanju javnih površina, što je, kako pojašnjavaju, neophodno s obzirom na obim posla koji im je povjeren pozitivnim zakonskim propisima.

"Građani najčešće prijavljuju ulične prodavače koji nepropisno zauzmu javne površine", rekli su u ovom odjeljenju.

Često imaju i prijave o automobilima koji su parkirani na trotoarima, travi i drugim javnim površinama.

Prema Odluci o komunalnom redu na osnovu prijava građana i po službenoj dužnosti izvršeni su komunalno-inspekcijski nadzori koji se odnose na: zauzimanje javne površine u svrhu nelegalne prodaje, odlaganje otpada na javnim površinama, postavljanje montažno-demontažnih objekata, kioska i štandova.

Takođe, odnose se i na ostavljanje havarisanih i neregistrovanih motornih vozila, privremeno zauzimanje javnih površina u svrhu postavljanja ljetnih bašta ugostiteljskih objekata, vršenje prekopa, uklanjanja grafita uvredljivog sadržaja, kao i prljanje saobraćajnica.

Lokacije na kojima su najčešće vršene kontrole i uočavani prekršaji iz ove oblasti su: Trg Krajine - između RK "Boska" i Tržnice, Ulica cara Lazara - iza male pijace, Bulevar vojvode Živojina Mišića - kod "Maksi marketa" i ispred tvrđave Kastel.

Kada je riječ o kontrolama odlaganja otpada prema Odluci o komunalnom redu, građani prijavljuju divlje deponije, kao i odlaganje otpada mimo kontejnera.