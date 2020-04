Sve mjere u Banjaluci produžene do 27. aprila

BANJALUKA – Sve mjere u Banjaluci se produžavaju do 27. aprila, rekao je Igor Radojičić, gradonačelnik nakon današnje sjednice Štaba za vanredne situacije.

"U sedmoj smo sedmici i imamo pod kontrolom situaciju, mjerama je spriječen eksponencijalni rast epidemije", kazao je Radojičić.

On je istakao da je i dalje aktivno nekoliko karantina u gradu.

"Ono što je karakteristično sve veći broj oboljelih koji ne zna kako su zaraženi ili neće da kažu. Klastere smo praktično ugasili, a sada se borimo sa pojedinačnim slučajevima, što je komplikovanija situacija", naveo je Radojičić i dodao da je zabrinjavajuće da je sa lijepim vremeno došlo do popuštanja pažnje.

"Zabrinjavajuće je da je sa lijepim vremenom došlo do popustanja pažnje i većeg broja kontakata", rekao je Radojičić napominjući da su pred nama Vaskrs, 1. maj i Đurđevdan, te da bi jedan zaraženi na 50 ljudi doveo do toga da bude zaraženo više ljudi nego proteklih šest nedjelja.

Istakao je da će sigurno biti potrebno preduzimati još neke mjere i da bez restriktivnjih mjera unutar i između lokalnih zajednica neće biti moguće spriječiti veća okupljanja građana.

Radojičić je istakao da je Republičkom štabu predloženo da se ove sedmice četvrtkom, od 07 do 11 časova, umjesto kao do sada petkom, dozvoli kretanje svim osobama starijim od 65 godina, s obzirom na to da je petak neradni dan.