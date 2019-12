Sve spremno za novogodišnju proslavu u Banjaluci

​BANJALUKA - Večeras (ponedjeljak), od 21 čas biće održan veliki koncert Marije Šerifović, prvi u nizu od tri novogodišnja koncerta koje Grad Banjaluka organizuje za sugrađane i sve posjetioce grada na Vrbasu.

Bina će biti postavljena na glavnoj gradskoj saobraćajnici ispred hotela 'Palas', a zabavni program sve tri večeri počinje već od 18 h nastupom predgrupa, i to: Vanje Mišić (od 18 do 18.45 časova), Sanrajz benda (od 19 do 19.45 časova) i Maje Manojlović (od 20 do 20. 45 časova).

U novogodišnjoj noći, 31. decembra, očekuju nas koncerti Jelene Tomašević od 21 do 23 časa, a zatim Crvene jabuke koja će zabavljati prisutne sve do jedan čas iza ponoći.

Prvi dan nove, 2020. godine, od 21 čas počinje veliki koncert jedne od najpopularnijih mladih pjevačica Aleksandre Prijović.

Dječija nova godina

I naši najmlađi sugrađani će u 2020. godinu ući raspjevano i veselo. Program dječije nove godine, ove godine biće održan u 'Zimskoj varoš' na Trgu Krajine. Početak je zakazan tačno u podne 31. decembra, a program počinje pjesmom u izvođenju mladog Banjalučanina Danila Milosavljevića.

Potom će književnik za djecu Jovo Čulić govoriti poeziju i razgovarati sa prisutnim mališanima. Uslijediće predstava 'Deda mrazova ženidba', koju će izvesti Gradsko pozorište Jazavac. Za kraj programa, planiran je muzički dio, ovaj put u izvođenju Đurđevdanske zvjezdice Elene Kesić iz Banjeluke.

Doček Dječije nove 2020. godine biće upriličen, kao i ranijih godina, uz svečano odbrojavanje i Djeda Mraza. U tom trenutku, u vazduh će biti pušteno i stotinu šarenih balona.

Dječija nova godina je samo jedan od segmenta bogatog programa koji Banjaluka priprema povodom novogodišnjih praznika.

Svi sugrađani i turisti, imaju priliku da posjete i "Zimsku varoš" na Trgu Krajine, koja nudi bogat turistički i gastronomski sadržaj, kao i dječiji program uz veliko klizalište.

Besplatan javni prevoz

U toku novogodišnje noći, biće organizovan besplatan javni prevoz putnika na određenom broju linija javnog gradskog prevoza. Raspored pogledajte ovdje.

Obustava saobraćaja

Zbog novogodišnjih koncerata, do 2. januara obustavljen je saobraćaj u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na potezu od zgrade 'Pošte RS' do 'Ekvatora'.

Za vrijeme obustave saobraćaja, doći će do preusmjeravanja linija gradskog prevoza.

Autobusi koji saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Bulevara cara Dušana do Ulice Milana Tepića, iz smjera juga, biće preusmjereni u Bulevar cara Dušana, te ulice Kninsku, Vidovdansku, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom.

Istovremeno, autobusi koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Ulice Milana Tepića do Bulevara cara Dušana, iz smjera sjevera, biće preusmjereni u Ulicu Milana Tepića, za linije koje saobraćaju prema jugu u ulice Kninsku, Bulevar cara Dušana i dalje postojećom trasom.

Za vrijeme obustave, u Ulici Milana Tepića na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Vidovdanske ulice, biće zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila.