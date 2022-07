Svi regulacioni planovi u Banjaluci na tankom ledu

BANJALUKA - Na sjednici Skupštine grada Banjaluka odbornici su danas raspravljali o 44 tačke dnevnog reda, a nakon što su s istog skinute najbitnije tačke za funkcionisanje grada, veći dio zasjedanja prošao je u raspravi o tome da je Regulacioni plan izmjene dijela centra grada iz 2018. godine, koji se tiče i tzv. rupe te lokacije bivšeg kina "Kozara" i drugih, neustavan.

Naime, s predloženog dnevnog reda skupštinske komisije skinule su veliki broj tačaka poput Nacrta rebalansa budžeta, odluke o najvećoj investiciji u obnovu toplovodne mreže, neradnoj nedjelji, raspodjeli suficita iz prošle godine, velikog broja regulacionih planova i dr.

Prema tvrdnjama Milka Grmuše, odbornika PDP-a u Skupštini grada, Ustavni sud RS je utvrdio da je prekršen svaki član od 38. do 52. Zakona o uređenju prostora.

"Naime, 2018. godine je usvojena Odluka o usvajanju regulacionog plana za čitav centar grada, a tiče se lokacije kod kina 'Kozara', 'rupe' i svega ostalog. Svi regulacioni planovi u Banjaluci od 2013. godine do danas su usvajani na isti način i samo je pitanje da li će se naći neko ko će uzeti bilo koji regulacioni plan i pokrenuti inicijativu za ocjenu ustavnosti te srušiti regulacioni plan", kazao je Grmuša.

Kako ističe, nakon ove odluke svako nezadovoljno lice može da tuži grad ako iz bilo kojeg razloga ne bude mogao nastaviti da gradi.

"Nikako nije bio formiran savjet plan kao nezavisno stručno tijelo koje nadgleda proces usvajanja i izrade regulacionog plana, što je rekao i Ustavni sud, a imali su obavezu da to urade još 2013. godine. To je organ koji treba na prijedlog Odjeljenja za prostorno uređenje prije svake pripreme regulacionog plana da sastavi arhitekte koji ne učestvuju u izradi istog kako bi iznijeli svoj stav. Od danas sve i jedan regulacioni plan mora imati savjet plan, moraju biti ispoštovane javne rasprave, kao i da sve bude objavljeno u sredstvima javnog informisanja, a mora se zakazivati i javna rasprava u terminu kad ljudi mogu doći", istakao je Grmuša.

Dodaje da je u ponedjeljak uveče poslao Skupštini Prijedlog odluke o formiranju odbora za praćenja svih činjenica koje su dovele do ove situacije, no, kako kaže, nažalost, odbornici nisu prihvatili da se to usvoji.

Ističe da se ovo mora podići na viši nivo, te navodi da kao što su Banjaluka i Bijeljina u problemu, tako su i Istočno Sarajevo i Trebinje.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, naglasio je da to znači da 15 miliona KM prihoda na osnovu usvojenog regulacionog plana nema i da neće biti prihoda bar još godinu i po, dok se novi regulacioni plan ne usvoji.

"Ovo je potencijalno stotinu miliona KM tužbi prema gradu. Iz nekih proceduralnih grešaka koje postoje to se desilo. Ali napominjem da one postoje 17 godina, i to ne samo u našem gradu, nego i u cijeloj Republici Srpskoj. To je loša praksa", istakao je Stanivuković.

Dodaje da je plan oboren zbog proceduralnih grešaka jer nije naveden rok izrade plana, te nije utvrđeno kad će biti javni uvid, kao i da građani nisu obaviješteni da tu mogu dobiti sve potrebne i dodatne informacije za regulacioni plan.

Stanivuković je kazao da ga najviše boli činjenica da je izgradnja centralnog spomen-obilježja upitna ove godine.

"Nadao sam se da se ne odnosi na cijeli regulacioni plan i da ćemo moći da gradimo centralno spomen-obilježje. Vjerovao sam da ćemo na 30 godina postojanja Republike Srpske moći da ga gradimo. Sada više ne znam da li će to biti moguće ove godine", rekao je on.