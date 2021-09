Taksisti u Banjaluci ukinuli popuste na poziv

BANJALUKA - Svi taksisti na području grada Banjaluka su nakon nekoliko godina ukinuli popuste na poziv zbog povećanja cijena goriva i rezervnih dijelova automobila uzrokovanog pandemijom virusa korona, potvrdio je za "Nezavisne" Dragan Purišić, predsjednik Udruženja "Banjalučki taksi".

Prema njegovim riječima, takođe su poskupjela polovna vozila, a neki taksisti često mijenjaju auta.

"Evo, ja sam, na primjer, uvezao auto iz inostranstva prije pet godina koje vozim na plin, i tada je cijena litra bila 0,50 KM, a sada je 1,30 KM, što je skoro tri puta više. Takođe, kako ide povećanje prosjeka plate, tako se i uplaćuje veći iznos za doprinose", naglasio je Purišić.

Dodao je da taksisti razmišljaju o tome da, osim ukidanja popusta na poziv, povise cijene prevoza.

"Sada smo izbacili taj popust koji je iznosio oko 10 odsto, pa ćemo vidjeti na koji način ćemo dalje raditi. Većina taksista od početka pandemije nije mogla izmirivati obaveze i zapustila je to jer su bili slabi prihodi. Ako potražnja taksija ostane bar na ovom nivou, onda ćemo nekako morati uplaćivati dva mjeseca obaveza za jedan da bi se stiglo ono što je zapušteno. I Vlada RS je obećala da neće biti kamate za ove zaostatke, tako da se nadamo da ćemo uspjeti to nekako nadoknaditi", rekao je Purišić.

Istakao je da je dosta manje vožnji nego u periodu prije pandemije virusa korona.

"U julu i avgustu imali smo najviše posla zahvaljujući dijaspori koja je došla u Banjaluku na godišnji odmor, ali i turistima. Mnogi taksisti tada nisu išli na godišnji odmor, već su iskoristili ovu priliku da zarade više", kazao je Purišić.

Jedan banjalučki taksista, koji se dugo bavi ovim poslom, smatra da su popuste na poziv trebali i ranije ukinuti jer već dugo nema ekonomske opravdanosti.

"Mnogi zovu taksi za vožnju od kilometar-dva i to naplaćujemo tri-četiri KM, što se čini već godinama. A, evo, vidimo koliko je sve poskupjelo, od goriva, rezervnih dijelova do polovnih vozila, ma svega. Mislim da bi, ako se ovako nastavi, cijene prevoza taksijem trebalo da budu više, jer je to jedino rješenje da opstanemo", naglasio je ovaj taksista.

Inače, start vožnje taksi vozilom i dalje ostaje isti kao i prethodnih godina i iznosi dvije KM u skoro svim taksi udruženjima na području grada Banjaluka, dok vožnja po kilometru košta 1,5 KM.