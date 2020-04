Talić: Neophodan širi dijalog za vrijeme koje dolazi

BANJALUKA - Pandemija korona virusa na globalnom nivou nam je pokazala koliko smo svi ranjivi u ovom procesu, te pokazuje koliko je i naša regija ranjiva u mnogim segmentima od njenih posljedica - od zdravstvenih do ekonomskih.

Zato moramo pokrenuti širi dijalog, kako na lokalnom tako i regionalnom nivou. Trebamo tražiti najkompetetnije ljude iz raznih oblasti sa kojima ćemo tražiti najbolja rješenja za sve probleme koje je izazvao Korona virus.

Rekao je ovo Zoran Talić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

On je dodao da je to i primjer CEFT-e, gdje smo imali obustavu određenih roba i ljudi prilikom prelaska granica unutar same regije.

„Kako bi svi zajednički izašli iz epidemiološke situacije na najbolji način kao i post koronarnog perioda kada govorimo o ekonomskoj situaciji, koja po svim prognozama će imati odredjeni pad, moramo zajednički pronaći modalitete da zaštitimo radna mjesta i privredu. Zato napominjem da je najbitniji taj dijalog, saradnja i zajednički koncezus kako bi prevazišli nagomilane probleme“, rekao je Talić.

Komentarišući relaksiranje mjera Republičkog štaba za Vanredne situacije, Talić ističe da Gradski štab prati kompletno stanje na teritoriji grada Banjaluke, te da je u skladu sa tim dao sugestije i prijedloge prošle sedmice Republičkom štabu kako i na koji način treba ući u proces ublažavanja odredjenih mjera.

„Gradski štab za vanredne situacije donio je odluku da ukinemo sve mjere, te da mjere koje Republički štab bude donosio budu i za Grad Banjaluku kao što je i za ostale opštine. Ono što nije ukinuto jesu mjere okupljanja na izletištima na teritoriji grada te ostaje i dalje zabrana javnog prevoza osim organizovanog prevoza za zdravstvene radnike kao i mjera za uspostavljanje gradskih karantina. Što se tiče mjera koje je donio Republički štab tu imamo čitav set odredjenih djelatnosti od kojih će jedan dio krenuti 1. maja a odredjeni dio u narednom vremenskom periodu. Najbitnije je da imamo taj dio postepenog ublažavanja mjera od 14 dana da vidimo kakvi će biti ishodi istih“, rekao je Talić.

Napominje, Banjaluka će pooštriti nadzor nad radom svih djelatnosti kojima je omogućen rad, preko komunalne policije i inspekcije, te ukoliko se uoči da se neko ne pridržava onih uslova za rad koje je propisao Republički štab, grad neće oklijevati da zatvori takve objekte.

Kada je u pitanju rad predškolskih ustanova, Talić je istakao da je preko odjeljenja za obrazovanje pokrenuto anketiranje roditelja za privatne i javne vrtiće, kako bi se vidjelo koliko su roditelji zainteresovani da djecu šalju u vrtiće.

„Moramo da vidimo koliki je taj obuhvat djece koja će se vratiti u vrtiće. Nakon toga, jasno ćemo dati preporuku koliko će vrtića biti otvoreno i kako ćemo organizovati njihov sistem rada. Ne vjerujem da će to biti prije Đurđevdana“, istakao je Talić.