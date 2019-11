Talić u Sankt Peterburgu: Četvrta industrijska revolucija kao zalog za budućnost

SANKT PETERBURG - Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Zoran Talić, na poziv domaćina, učestvuje od 20. do 23. novembra na Sedmom međunarodnom kongresu "Sankt Peterburg i slovenski svijet". Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Zoran Talić, uzeo je aktivno učešće gdje se obratio učesnicima Kongresa na temu ,"savremeno obrazovanje i izazovi modernog doba".

"U IT sektoru javljaju se brojna zanimanja koja dovode do jedinstvenog tržišta rada, a koje je organizovano virtuelno i rasprostranjeno globalno. Konkretno, u Banjaluci postoji određen broj CoWorking prostora i Hub-ova koji daju mogućnost zaposlenja mladim ljudima sa odličnim vještinama i formalnim obrazovanjem iz oblasti informacionih tehnologija. Smatram da Banjaluka može u budućnosti da postane jedan veliki poslovni inkubator a sve nas to dovodi do situacije da obrazovanje mora ići u korak sa vremenom", rekao je Talić.