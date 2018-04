Tehnički problemi prepreka za besplatne rodne listove

BANJALUKA - Iako osnovci i srednjoškolci koji završavaju školu ne plaćaju rodne listove koji su im potrebni za upis na dalje školovanje, roditelji za prvačiće još moraju plaćati ovaj dokument.

Roditelji smatraju da i prvačići treba da dobijaju besplatne rodne listove, što bi im olakšalo, posebno onima koji imaju više djece, upis u školu, a u Odjeljenju za opštu upravu objašnjavaju da izdavanje besplatnih izvoda iz matične knjige rođenih za djecu koja se upisuju u prvi razred osnovne škole postoje određeni tehnički problemi.

Majka prvačića iz Banjaluke kaže da je izvadila rodne listove za djevojčice bliznakinje koje na jesen kreću u školu i platila ih 10 KM.

"Ne bi mi to ništa bilo sporno da nisam čula da su učenici koji završavaju osnovnu i srednju školu oslobođeni plaćanja istih, odnosno da im to grad finansira. Logično je da se to plaća i prvačićima, jer je po zakonu osnovno obrazovanje obavezno", rekla je ova majka.

U Odjeljenju za opštu upravu kažu da bi se moglo razmotriti da i djeca koja upisuju prvi razred dobiju besplatne izvode iz matičnih knjiga rođenih, ali da je to tehnički teže izvesti.

"Podjelu rodnih listova za osnovce koji završavaju deveti razred i srednjoškolcima koji završavaju školu obavljamo preko direktora škola. To su djeca koja su već upisala školu i znamo gdje se nalaze, a mi u slučaju prvačića ne znamo gdje će, a ni kada će biti upisani", objasnila je Sanja Pavlović, načelnica Odjeljenja za opštu upravu.

U tom slučaju bi, kaže Pavlovićeva, morali obavezati roditelje da lično dođu preuzimati izvode iz matične knjige s ličnom kartom u Gradskoj upravi ili u nekoj od mjesnih kancelarija.

"Neizvodivo je da rodne listove dajemo naslijepo direktorima škola, jer ne znamo gdje će ko upisivati djecu. Dešava se da se roditelji, iako žive u jednoj mjesnoj zajednici, opredjeljuju da upišu djecu u druge škole, zbog čega imamo velike tehničke prepreke da bismo dostavljali rodne listove za prvačiće", pojasnila je Pavlovićeva.

Dragan Banjac, načelnik Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, smatra da i prvačići treba da dobijaju besplatne rodne listove, ali da za to postoje tehnički problemi.

"U ovom momentu nemamo tačan broj djece koja će upisana prvi razred u jednoj godini, jer djeca mijenjaju upisna područja, sele se i nisu još u sistemu školovanja, tako da nemamo kome uručiti rodne listove", pojasnio je Banjac.

Dodao je da za osnovce i srednjoškolce završnih razreda već imaju podatke iz škola.

"Bilo bi teže, ali ako bi se to tehnički unaprijedilo i ako riješimo problem koja su to djeca i koju će školu upisati, to bi bilo izvodivo", istakao je Banjac.

Dodao je da bi ovo olakšalo roditeljima da ne moraju plaćati rodne listove, posebno za one koji imaju više djece koja se upisuju u prvi razred.