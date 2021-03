Topić: Banjaluka neće stati, budžet će biti usvojen uz amandmane

BANJALUKA - Stav vladajuće koalicije u Gradskoj skupštini Banjaluka je da grad ne smije stati i da će biti usvojen budžet za ovu godinu, uz amandmane koje su predložili, a koji su "teški" 6,5 miliona KM, rekao je šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Dragoslav Topić.

"Pozivamo gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da do utorak, 30. marta sjedne sa predstavnicima vladajuće koalicije i da postignu dogovor o važnim pitanjima za građane Banjaluke, što je on do sada odbijao", rekao je Topić.

On je nakon sastanka Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka sa predstavnicima koalicionih partija rekao da je jedan od bitnih amandmana koji su predložili odnosi na podršku pronatalitetnoj politici, odnosno da sve porodilje na području grada dobiju po 500 KM pomoći u ovoj godini.

Topić je naveo da je amandmanom predviđeno i milion KM za sve privrednike pogođene epidemijom virusa korona, dodajući da su i u vezi sa ovim pitanjem pozivali Stanivukovića na dogovor, ali da nisu naišli na razumijevanje.

"Imali smo senzibilitet i za penzionere, jer je amndmanima predviđeno oko 200.000 KM Udruženju penzionera za pomoć najugorženijim kategorijama", rekao je Topić.

On je naveo da gradonačelnik Banjaluke nije imao osjećaja ni prema zdravstvenim radnicima, te da je vladajuća koalicija amandmanima predložila da zdravstvenim radnicima bude isplaćena jednokratna pomoć od 500 KM.

Prema njegovim riječima, gradonačelnik Banjaluke se ponaša kao da kovid i ne postoji.

Topić kaže da će se republički organi uključiti u rješavanje problema kada je riječ o putnoj infrastrukturi u Banjaluci i da nije tačna tvrdnja Stanivukovića da ulice na području grada neće biti asflatirane.

"Gradonačelnik se ponaša kao dijete kada mu uzmu igračku", rekao je Topić i pozvao Stanivukovića da predloži načelnike gradskih odjeljenja i imenuje gradskog menadžera.

On kaže da je vladajuća koalicija spremna da i danas razgovora sa Stanivukovićem i da su ga više puta pozivali na saradnju, ali da je to odbijao.

Šef Kluba odbornika Ujedinjene Srpske Neven Stanić rekao je da gradonačelnik Banjaluke tri i po mjeseca odbija saradnji sa skupštinskom većinom zbog čega su bili prinuđeni da upute amandame na budžet grada.

"Svaka zdravorazumska osoba bi pružila podršku i ugostiteljskim radnicima, porodiljama, kao i zdravstvenim radnicima, za razliku od Stanivukovića koji to ne čini", rekao je Stanić.

Umjesto da se zajednički dogovoraju, kaže Stanić, gradonačelnik organizuje konferencije za novinare na kojima se samo žali.