Topić: Kad se amandmani ispune učestvovaćemo u radu Skupštine grada Banjaluka

BANJALUKA - Dok se ne ispuni minimum zahtjeva skupštinske većine, mi nećemo učestvovati u radu gradskog parlamenta, rekao je Dragoslav Topić, šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Prema njegovim riječima, bliži se kraj kalendarske godine, a nisu ni djelimično ispoštovani amandmani skupštinske većine.

"Imam podatak da su sa današnjim danom isplaćene svega 202 porodilje. Ukupno je stiglo 1.178 prijava, što znači da se 976 nalazi u obradi. Zanima nas koliko treba da se obradi prijava porodilja od aprila i maja", upitao je Topić i zajedno sa odbornicima SNSD-a napustio zasjedanje.

Sa druge strane, Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, kazao je da ima dozu uvjerenja da postoje drugi odbornici, te da se nada da će oni koji sabotiraju i čine zlo Banjaluci biti manjina.

"Svi amandmani su ispoštovani, prijave su do 31. decembra, i porodilja koja se porodi do tada ona može i u februaru predati, to je dinamičan proces. Ukupno 976 zahtjeva je obrađeno i biće isplaćeno, sad da li danas do 13, 16 časova, ili sutra ujutro, to ne zavisi od mene. Ovo je dinamičan proces i samo danas možda stiže 20-30 prijava", naveo je Stanivuković.

Dodao je da ne može vjerovati da je ovako nešto razlog da se Baljaluka opstruiše.

"Mi imamo projekte i rebalans je važan. Stavili smo sedam službenika da radi na ovome da što prije isplatimo porodilje. Oni traže nešto što je nemoguće.

Pozivam sve odbornike bez obzira na političku partiju da dođu i podržimo nešto dobro.

Pokušaćemo i mimo SNSD-a da napravimo kvorum i uradimo dobre stvari za Banjaluku.

Ovakva glupost me kao čovjeka vrijeđa i ponižava, da neko s takvom lakoćom uništava grad", naglasio je Stanivuković.