Topić traži odgovore zbog bilborda u Banjaluci

BANJALUKA - Šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Dragoslav Topić rekao je na sjednici da je nekim odbornicima juče stavljena meta na glavu i zatražio odgovor na pitanje kakve su mjere preduzete povodom postavljanja bilobrda "sa glavama" na Trgu Krajine i da li je neko kažnjen.

Topić je postavio odborničko pitanje da li je Gradska uprava, komunalna policija ili gradska inspekcija prduzela ikakve mjere povodom postavljanja bilborda "sa glavama" na Trgu Krajine.

"Evo i moja glava je bila juče na Trgu i možete me kačiti svuda po gradu. Zanima me šta je preduzela komunalna policija i da li je neko kažnjen, pridržavajući se odluka koje je donio štab - a to je, nema okupljanja na javnim mjestima", upitao je Topić.

Od predstavnika komunalne policije je stigao odgovor da su izašli i da će u pisanoj formi biti dostavljen izvještaj o preduzetim mjerama, nakon čega je Topić insistirao da odgovor dobije usmeno, jer ne želi da čeka 15 dana na odgovor u pisanoj formi.

Predstavnici PDP-a su na konferenciji koja je održana juče na Trgu Krajine na transparentima istakli fotografije odbornika skupštinske većine koji će, kako tvrde, biti odgovorni za blokadu života u Banjaluci.

“Možete imati skupštinsku većinu, ali tom većinom ne smijete da se svetite građanima Banjaluke”, poručeno je iz Partije Demokratskog progresa.