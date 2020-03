Topliji radijatori po istoj cijeni smanjili broj reklamacija

​BANJALUKA - Iako je do kraja ove sezone grijanja u Banjaluci ostalo više od mjesec dana, Banjalučani u velikoj mjeri dosadašnju grijnu sezonu ocjenjuju kao izuzetno uspješnu jer su radijatori kvalitetno zagrijavali njihove prostorije i bolje nego što je to bilo prethodnih sezona, čime su temperature u stanovima bile na zadovoljavajućem podioku.

Da je ovogodišnja grijna sezona bila izuzetno uspješna pokazuju i dosadašnji rezultati i analize preduzeća "Eko-toplane", koje potvrđuju mišljenja građana da je poboljšan kvalitet grijanja.

Među zadovoljnim korisnicima koji se griju zahvaljujući preduzeću "Eko-toplane" je i Goran Delić, mještanin banjalučkog naselja Starčevica, koji ističe da tokom ove zimske sezone nema nikakvih zamjerki na grijanje.

"Radijatori su topli i tokom dana, ali i tokom noći, što je obezbijedilo ugodnu temperaturu u stanu. Zima je ove godine, barem do sada, bila blaga, ali je grijanje bilo neophodno, posebno tokom noći. U tom periodu je, inače, tokom proteklih sezona dolazilo do rashlađivanja prostorija", poručio je Delić te istakao da se nada da će grijanje tokom nastavka ove sezone, ali i narednih sezona biti kvalitetno kao što je to bilo ove zime.

Kada je riječ o primjedbama korisnika, kako kažu u preduzeću "Eko-toplane", broj opravdanih reklamacija u ovoj sezoni u odnosu na isti period prošle godine manji je za 18 odsto.

"Redovna godišnja anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama koju su 'Eko-toplane' sprovele u skladu s međunarodnim ISO standardima u prošloj godini pokazuje da je prosječna ocjena zadovoljstva korisnika 4,05 na skali ocjena od jedan do pet", kažu u "Eko-toplanama".

U ovom preduzeću ističu da su gubici toplotne energije na distributivnoj mreži smanjeni za sedam odsto u odnosu na isti period prošle godine, što je rezultat sanacije toplifikacione mreže urađene u periodu prije ove sezone grijanja.

U "Eko-toplanama" ističu činjenicu da je više od 99 odsto toplotne energije tokom ove sezone proizvedeno iz obnovljivog izvora energije, odnosno biomase.

"To znači da je manje od jednog procenta energije proizvedeno iz mazuta. Rezultat značajnog smanjenja potrošnje fosilnog goriva je smanjeno zagađenje vazduha emitovanjem CO2", istakli su u ovom preduzeću.

Naime, cijene grijanja su u ovoj sezoni za sve korisnike ostale iste bez obzira na značajno povećanje cijene električne energije za industrijske potrošače, samim tim i za "Eko-toplane" u septembru prošle godine.

Kada je riječ o energentu, kao i do sada "Eko-toplane" potpuno samostalno, sopstvenim sredstvima, bez finansijske pomoći javnih institucija na vrijeme obezbjeđuju dovoljne količine energenta za potrebe daljinskog grijanja Banjaluke, i to na domaćem tržištu.

U "Eko-toplanama" su dodali da će po završetku sezone grijanja započeti redovan godišnji remont proizvodnih postrojenja.

"Nastavljamo da se suočavamo sa našim najvećim izazovom - sanacijom dotrajale distributivne mreže, kako bismo i u narednim sezonama nastavili trend poboljšanja kvaliteta grijanja i rasta zadovoljstva korisnika", kažu u ovom preduzeću.