Trapisti dobili dječje igralište

BANJALUKA - Najmlađi sugrađani su dobili novo uređeno mjesto za srećnu i bezbrižnu igru u naselju Trapisti.

Otvaranju ovog dječjeg igrališta prisustvovao je gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je poručio da je ovo sedma uređena površina.

"Ovo je prva od tri faze izgradnje parka, koji kreće od glavne saobraćajnice, pored boračke zgrade i doći će do dijela mosta, te se lijevo i desno širiti obalama Vrbasa. To znači da ćemo i odavde krenuti da radimo jedno šetalište sve do gradskog parka", kazao je Stanivuković i dodao da su u posljednje četiri godine ovdje završili obnovu mosta, legalizaciju boračkih zgrada, obnovu i rekonstrukciju više ulica, izgradnju vodovoda i kanalizacije i da će raditi modernizaciju glavne saobraćajnice.

Prema njegovim riječima, izgradnja dječjeg igrališta finansirana je sredstvima Evropske unije.

"Zajedno s njima uredili smo igralište 'Marakana' na Starčevici, a u Ulici Srđe Zlopogleđe u toku je uređenje zelene površine i igrališta", zaključio je on.

Odbornik u Skupštini grada Krsto Golijanin kazao je da su sada Trapisti dobili drugu razglednicu.

"Dosta toga je ovdje urađeno i sada se Trapisti ne mogu prepoznati. Imamo još dosta projekata koje ćemo realizovati u narednom periodu u ovom naselju", kazao je Golijanin.

Tokom otvaranja igrališta mališani su uživali u prigodnom programu, brojnim poklonima, maskotama i animatorima.

