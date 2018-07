Tri dana obustave saobraćaja zbog Moto-skupa

BANJALUKA - Saobraćaj u gradu biće obustavljen tri dana zbog održavanja 4. Međunarodnog moto-skupa Moto-kluba "Istok" Banjaluka.

Saobraćaj će biti obustavljen u Ulici Teodora Kolokotronisa, od raskrsnice s Ulicom Patre do raskrsnice s Bulevarom cara Dušana, od 17 časova danas do sedam časova sutra i od 17 časova sutra do devet časova u nedjelju.

Defile učesnika biće organizovan sutra od 18 do 19 časova ulicama Teodora Kolokotronisa, Patre, preko Gradskog mosta, Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, Majke Jugovića, Venecija mosta, Gavre Vučkovića, Gundulićeve, Olimpijskih pobjednika, Kralja Petra Prvog Karađorđevića, Vuka Karadžića, Vidovdanska, Kninska, Bulevara cara Dušana i Teodora Kolokotronisa.