Tri najprometnije raskrsnice u Banjaluci biće proširene

BANJALUKA - Raskrsnice kod nekadašnjeg "Čajaveca", stare zgrade Vlade Republike Srpske i Narodne skupštine u Banjaluci biće dodatno proširene kako bi se ubrzao saobraćaj na ovim važnim i izuzetno opterećenim raskrsnicama, najavljeno je iz banjalučkog Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić rekao je Srni da je riječ o raskrsnicama ulica Jovana Dučića-Vuka Karadžića, Vidovdanska-Vuka Karadžića i Kralja Petra Prvog Karađorđevića-Aleja Svetog Save, koje će biti proširene, što će doprinijeti povećanju kapaciteta ovih raskrsnica, te boljem protoku saobraćaja.

Sandić je rekao da je u toku javna nabavka za izbor izvođača ovog posla.

Kako je pojasnio, na raskrsnici ulica Jovana Dučića i Vuka Karadžića, iz smjera Muzičke škole, saobraćajnica će prije raskrsnice biti proširena za jedan metar s lijeve i desne strane, čime će se stvoriti uslovi za dvije saobraćajne trake iz navedenog smjera.

"Dalje ka naselju Nova Varoš, saobraćajnica se proširuje sa desne strane u dužini od pedesetak metara, čime se i iz smjera Nove Varoši stvaraju uslovi za dvije izlazne saobraćajne trake", naveo je Sandić.

On je rekao da će dodatnu traku dobiti i raskrsnica Vidovdanske, odnosno Ulice Prvog krajiškog korpusa sa Ulicom Vuka Karadžića.

Sandić navodi da će Ulica Prvog krajiškog korpusa biti proširena prije raskrsnice s desne strane gledano iz smjera naselja Nova Varoš, kao i Vidovdanska ulica, dio do Paskuline ciglane, odnosno Centralne banke BiH, i to do ukrštanja sa Grčkom ulicom.

Prema riječima Sandića, ulica Kralja Petra Prvog Karađorđevića, iz smjera zgrade Vlade Republike Srpske, sa desne strane biće proširena za dodatnu saobraćajnu traku, kako bi se smanjio negativan uticaj autobusa na saobraćajni tok.

On je naglasio da su sve ovakve građevinske intervencije urađene na saobraćajnoj infrastrukturi u prethodnom periodu dale pozitivan efekat.