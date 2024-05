Trka "Suturlija trejl 2024" u nedjelju

BANJALUKA - Sve je spremno za trku "Suturlija trejl 2024", poznatu i kao "Banjaluka Oasis", koja će biti održana u nedjelju.

Ova trka prvenstvo za cilj ima promociju zdravih životnih navika, ali i prirodnih ljepota Banjaluke.

"Staze trke su pažljivo osmišljene kako bi zadovoljile različite nivoe iskustva od početnika do iskusnih trkača. Dužina staze je 8,36 kilometara. Naša misija je stvoriti trke koje će oduševiti sve. Trku posebnom čine lagane staze za sve nivoe i povezivanje sa prirodom. Suturlijske staze su posebno osmišljene kako bi zadovoljile i one koji tek počinju svoje trkačko putovanje i one koji žele opušteno uživati u prirodi", poručili su organizatori ovog događaja AK "Alfa trejl".

Organizatori takođe ovim putem pozivaju sve zainteresovane građane da zajedno istražuju čarobne prirodne ljepote rječice Suturlije.

Dodaju kako je okupljanje učesnika predviđeno u 9.30 kod Planinarskog doma Šibovi, dok je start predviđen u 10 časova.

"Napominjemo da, budući da veći dio staze prolazi pored rijeke Suturlije, ukoliko dođe do porasta nivoa rijeke, može doći i do promjene staze. U tom slučaju obavijestićemo trkače na vrijeme i pružiti novu rutu. Učesnici će imati priliku uživati u osvježenju i okrepnim stanicama duž staze, kao i osvojiti finišersku medalju za one koji završe trku u zadanim vremenskim ograničenjima", kazali su oni, osim toga, kako kažu, trka će nositi bodovanje u okviru Alfa trejl lige za 2024. godinu.

"Molimo sve učesnike da obrate pažnju na obaveznu opremu, uključujući mobilni telefon sa napunjenom baterijom i aktivnim brojem, startni broj, te čašu ili flašicu za osvježenje, budući da se u sklopu naše kampanje zaštite životne sredine trkačke čaše ili flaše neće dijeliti na licu mjesta", kazali su organizatori.

Ovaj događaj je, kako kažu, podržao i grad Banjaluka, ističući važnost trčanja za zdravlje i dobrobit svih građana.

