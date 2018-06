Turistička ponuda Crne Gore promovisana Banjalučanima: Raznolikost mamac za turiste

BANJALUKA - Bogata raznolika ovogodišnja turistička ponuda Crne Gore, sačinjena od prekrasnih pejzaža nacionalnih parkova, avanturističkih sportova, plaža, eko-sela i bogate tradicionalne hrane, promovisana je danas građanima Banjaluke na Trgu Krajine.

Ljiljana Čukić, menadžer u Nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore, kazala je da već deset godina Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, zajedno sa turističkim organizacijama Budve, Bara, Herceg Novog, Kotora i Tivta, predstavlja turističku ponudu u Banjaluci.

"Banjalučani i turisti iz RS vole da dolaze u Crnu Goru", dodala je Čukićeva.

Prema njenim riječima, turistička privreda Crne Gore pobrinula se da ponuda ove godine bude prilagođena turistima različite platežne moći.

"Banjalučanima i turistima iz RS interesantno je što Crna Gora na tako malom prostoru nudi raznoliku ponudu sačinjenu od pet nacionalnih parkova, avanturističkih sportova, pješačenja, biciklizma, raftinga, kajakinga i razgledavanja prirode", dodala je Čukićeva.

Naglasila je da eko-sela imaju ponudu za porodice sa djecom sa tradicionalnom crnogorskom hranom, a da u ponudi za ovu sezonu posebno izdvajaju gradove Kotor, Budva, Herceg Novi i Ulcinj.

Snežana Karanikić, poslovni sekretar Turističke organizacije Bar, kaže da je taj grad u zadnje vrijeme postao atraktivna turistička destinacija.

"Napravili smo panoramsku rutu dugu 115 kilometara sa osam vidikovaca sa kojih se pružaju prekrasni pogledi na Skadarsko jezero i na more. Cijene privatnog smještaja kreću se od šest do 50 evra po osobi, a u hotelima od 15 do 215 evra po osobi, što zavisi od kategorije hotela", kazala je Karanikićeva.