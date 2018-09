Turistički vozić umjesto "Banj busa"

BANJALUKA - Sljedeće godine grad planira uvesti turistički vozić koji bi umjesto "Banj busa" prevozio putnike do Spomenika palim borcima na Banj brdu, kako je i bila prvobitna ideja.

Kako je za "Nezavisne" rekao Slaviša Sandić, načelnik Odsjeka za saobraćaj i puteve, od ideje uvođenja turističkog vozića nisu odustali i najavljuraspisivanje javne nabavke za ovu uslugu. Izrazio je nadu da će nabavka uspjeti, istakavši kako se ovaj vid prevoza do Banj brda pokazao kao dobra ideja.

"Insistiraćemo na voziću, ali ako nam opet ne uspije nabavka, i sljedeće godine će biti organizovan 'Banj bus', čija će usluga početi ranije na proljeće, možda već u martu", rekao je Sandić.

U ovom odsjeku kažu da je "Banj bus" za dva mjeseca imao više od 7.000 putnika, te da je ova usluga u potpunosti ispunila očekivanja i naišla na pozitivne reakcije građana.

"Posebno mnogo znači starijima i osobama sa invaliditetom i porodicama sa malom djecom, koji žele da posjete ovo izletište, a do njega ne mogu doći pješke", rekli su u ovom odsjeku.

Građani kažu da je ovaj vid prevoza do Banj brda veoma dobra usluga i smatraju da bi to trebalo biti nastavljeno i sljedeće godine.

"Vozio sam se dva puta do spomenika i ovo je poseban doživljaj, jer nije isto kada se vozite automobilom ili idete pješke i kada, dok se vozite, možete panoramski razgledati prirodu", kazao je Draga K. iz Obilićeva.

Prevoz panoramskim autobusom na Banj brdo trajao je od 27. jula do 30. septembra. Vožnja od Tvornice obuće "Bema" do spomenika na Banj brdu traje 15 minuta. Autobus je saobraćao pet puta dnevno radnim danom i 10 puta dnevno vikendom. Cijena karte u jednom smjeru iznosila je jednu marku, a za djecu do pet godina karta je bila besplatna.