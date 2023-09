U Banjaluci 127 aktivnih gradilišta, problem manjak radnika

Banjaluka trenutno ima 127 aktivnih gradilišta, a manjak radnika, potvrdili su iz Gradske uprave.

Dodaju da su u toku radovi na izgradnji puteva, kanalizacione i vodovodne mreže, sportskih igrališta, ali i veliki projekti poput obnove kuće Milanovića.

Kako je pojasnio gradonačelnik Draško Stanivuković, veliki izazov predstavlja manjak radnika, zbog čega građevinski sektor često ne može pratiti zadatu dinamiku.

"Govoreći o dinamici radova na izgradnji pet mostova u našem gradu, dinamika je zadovoljavajuća, s obzirom na to da tako velike projekte uvijek prate i brojni izazovi", kazao je Stanivuković, te dodao da je, kada je riječ o mostu u Česmi, do sada urađeno pet stubova.

"Radi se na izgradnji još dva stuba i onda će se pristupiti i ostalim radovima. Očekujem da će naredne godine to biti završeno i da će mještani dobiti most na koji čekaju deset godina", kazao je gradonačelnik.

Dodao je da je most u Motikama završen, dok je izgradnja mosta u Dervišima pri kraju.

"Most u Trapistima je najstariji most. Pitaju nas zašto košta toliko. Istina, mi smo htjeli da završimo posao za 200.000 KM, ali znate da je javna nabavka padala dva puta. Riječ je o zahtjevnom projektu, koji moramo da radimo u tri faze. Trapisti su naš identitet i veliki broj ljudi ne zna da je tu istorija Banjaluke", istakao je on.

Dodao je da je tu i mnogo drugih bitnih projekata, poput prve škole koja je izgrađena nakon više od 20 godina, ali i projekat osvjetljenja tvrđave Kastel.

"Kada je riječ o školi u naselju Ada, potrebno je naglasiti da je to prva škola u Banjaluci nakon 22 godine, a pravi se negativna konotacija. Govore, samo deset učionica, a zaboravljaju da kažu da je to oko 600 učenika. Sa druge strane, tvrđava Kastel je decenijama u mraku. Radimo da to riješimo, imamo projekat osvjetljenja. Mi ćemo od Kastela napraviti javnu ustanovu. Svi ovi projekti naoko djeluju jednostavno, ali kada uđete u srž, vidite koliko zapravo ima posla", zaključio je Stanivuković.