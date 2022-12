U Banjaluci hidrološka situacija stabilna i pod kontrolom

BANJALUKA – Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke rekao je danas novinarima da je hidrološka situacija na području ovog grada stabilna i pod kontrolom kada je riječ o bujičnim vodama, što znači da nema opasnosti za domaćinstva i naselja.

On je poručio da se situacija stabilizovala noćas nakon što su prestale padavine, te da su gradske nadležne ekipe proteklih dana bile konstantno na terenu i pratile situaciju.

Dodao je da je Banjaluka za održavanje i uređenje vodotoka na banjalučkom području izdvojila 600.000 KM.

“Banjaluka je na raspolaganju svim ugroženim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj, te smo ponudili pomoć Prijedoru, kao i Kozarskoj Dubici, gdje je situacija bila najizazovnija i kojoj su poslali 100.000 vreća i mašinu za punjenje tih vreća”, naveo je Stanivuković.

Pričajući o snježnim padavinama, on je istakao da su one zabilježene na području Manjače i da su već zimske službe reagovale, posipajući so i abrazivni materijal.

"Grad izdvaja više od dva miliona KM samo za čišćenje. S obzirom na najave da se očekuje još hladnije vrijeme, biće pojačana isporuka iz gradske "Eko-Toplane" i da je grijanje poboljšano", dodao je Stanivuković.