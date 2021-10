U Banjaluci humanitarni turnir za djecu sa Kosova

BANJALUKA - Srbsko sabranje "Baštionik", zajedno sa Humanitarnom organizacijom "Svi za Kosmet" iz Beograda, već treću godinu zaredom organizuje dobrotvorni turnir u stonom fudbalu, koji će biti održan u subotu, od 18 do 23 časa, u "Staklencu" u Banjaluci.

Sva sredstva koja se prikupe tokom turnira namijenjena su, prema riječima Predraga Adamovića, predsjednika Srbskog sabranja "Baštionik", za kupovinu zimske obuće djeci sa Kosova i Metohije.

Dodaje da je, s obzirom na epidemiološke mjere i na ograničen broj ljudi u zatvorenom prostoru, ograničen i broj ekipa.

"Još ima slobodnih mjesta, a prijave će trajati i u subotu do 18 časova, kada turnir i počinje. Pozivamo sve one koji ne mogu igrati da navrate od 18 do 23 časa u 'Staklenac' i da na taj način podrže ovu akciju. Tu će biti postavljena i kutija za dobrovoljne priloge", rekao je Adamović za "Nezavisne".

Takođe, kako kaže, svi koji žele donirati sredstva, mogu to uraditi i putem sajta https://bastionik.org, na kojem mogu pronaći žiro račun, sa namjenom: Za djecu Kosova i Metohije.

"Tako mogu da daju svoj prilog do 10. novembra, do kada će trajati ova akcija. Mi smo planirali da 12. novembra odemo na Kosovo i Metohiju i uručimo te cipele djeci", dodao je Adamović.

Kotizacija po ekipi je 10 KM, a prijave i informacije za učešće na turniru mogu se dobiti u Knjižari galeriji "Riznica" Banjaluka, putem e-maila: [email protected] i na brojeve telefona 051/211-802 i 065/792-341.

Za prve tri ekipe obezbijeđeni su pehar, medalje i simbolične nagrade.