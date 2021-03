U Banjaluci navala na konkurs za vaspitača

BANJALUKA - Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka dobio je rekordan broj prijava za radno mjesto vaspitača, te iako je konkurs raspisan za 13 radnih mjesta, prijavljeno je skoro 10 puta više ljudi, kažu u ovom Centru.

Vesna Banjac, vršilac dužnosti direktora Centra, poručila je da se do sada nije događalo da se prijavi ovoliki broj ljudi, jer mnogi do sada nisu vjerovali u konkurse.

"Iako su se konkursi i ranije sprovodili, malo ko je u njih vjerovao. Danas mogu da kažem da se ljudima vraća vjera u konkurse i garantujem da će sve procedure biti ispoštovane. Primaćemo samo stručne ljude", rekla je Banjac.

Ona ističe da će ovo biti prvi konkurs koji će se sprovoditi po novom pravilniku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

"Do sada smo imali do 40 prijava maksimalno, a danas preko 100. To govori da su promjene već došle i da ljudi, polako ali sigurno, mijenjaju svijest i mišljenje o konkursima i načinu rada ove ustanove", poručila je ona.

Banjac će sutra, povodom konkursa, kao i stanja u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje koje je zatekla, održati konferenciju za medije.