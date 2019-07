U Banjaluci od danas izmijenjen režim saobraćaja

BANJALUKA - U Banjaluci će od danas do 4. avgusta zbog manifestacije "Ljeto na Vrbasu 2019" na mostu "Patre" (Gradski most), obalama rijeke Vrbas kod mosta, plaži ispred dvorane Obilićevo, plaži Abacija i plaži kod Zelenog mosta biti obustavljen saobraćaj.

Obustava saobraćaja danas stupa na snagu u 9.00 časova, a trajaće do 17.30 časova. Vozila neće moći prolaziti na dijelu Ulice Cara Lazara - jednom (istočnom) saobraćajanom trakom od kružnog toka do Gradskog mosta, preko Gradskog mosta i u Ulici Patre, od Gradskog mosta do kružnog toka.

Za vrijeme obustave saobraćaj će se odvijati zapadnom kolovoznom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U Banjaluci će do kraja ovog mjeseca biti izmijenjen saobraćaj zbog radova u Njegoševoj ulici, na raskrsnici sa Kupreškom ulicom.

Tokom ljetnog perioda, odnosno do 2. septembra, u Banjaluci će svake subote od 18.00 časova do ponedjeljka do 5.30 časova Ulica Kralja Petra Prvog Karađorđevića, od hotela "Bosna" do Ulice Marije Bursać, biti pretvorena u pješačku zonu.