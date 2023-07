U Banjaluci održana Konferencija beba

U Banjaluci je večeras održana "Konferencija beba". Ova manifestacija održala se širom Republike Srpske a cilj je promovisanje porodice i porodičnih vrijednosti .

Dječiji smijeh, muzika, zabava, sve to je obilježilo Konferenciju beba u Banjaluci. Dodijeljene su i nagrade. Najmlađa beba je Maša Krecelj, najstarija – Relja Kuzmić, beba sa najviše braće i sestara – Milica Berak, a najbrža beba u takmičenju u puzanju bio je Relja Kuzmić.

Manifestacija je okupila veliki broj mališana sa porodicama i učinila Banjaluku centrom dječije radosti i sreće.

"Drago mi je zbog ove inicijative, nakon mnogo godina obnovljene, da se ovdje danas naše predivne bebe takmiče, ali ne u tom duhu da je neko bolji nego jednostavno u duhu da okupimo porodicu kao suštinu našeg društva", rekao je gradonačelnik Banjaluke Draško Stamivuković.

Јoš jednom je istaknuta važnost porodice kao stuba našeg društva.

"Zaista je u ovim nekim ružnim vremenima koja su trenutno aktuelna izuzetno lijepo da se podsjetimo šta je to porodica, šta je to odgovorno roditeljstvo, koje su to prave porodične vrijednosti i koja je važnost demografske obnove Republike Srpske", navela je pomoćnik za porodicu u Ministarstvu omladine i sporta Republike Srpske Јelena Kurtinović.

Konferencija beba za cilj ima promocija zdrave porodice i poboljšanje demografske slike Republike Srpske.

