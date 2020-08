U Banjaluci položen vijenac kod spomenika stradalim Krajišnicina

BANJALUKA - Kod spomenika stradalim Krajišnicima na Dinari, na Perduvovom groblju u Banjaluci, danas su položen vijenac i prislužene svijeće povodom 25 godina od egzodusa srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji hrvatske vojske i policije "Oluja".

Predsjednik Dokomentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac rekao je da "Oluja" za Srbe ostaje i dalje zločinačka akcija i etničko čišćenje i da doseže i do krivičnog djela genocid.

"Borićemo se i dalje da to dokažemo, a jedan od načina je i njegovanje sjećanja na sve stradale", rekao je Štrbac novinarima u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, 25 godina "Oluje" donijela šok za Krajišnike jer je predstavnik Srba u Hrvatskoj Boris Milošević, koji je i potpredsjednik Vlade Hrvatske, prisustvovao proslavi u Kninu.

Štrbac je dodao da je zbog toga imao stotine poziva Krajišnika iz cijelog svijeta, te da niko nije imao lijepu riječi za taj gest.

"Boris Milošević mogao je da dođe u Knin ne samo kao predstavnik Srba već kao potomak hrvatskog vojnika. Od njega samog smo saznali da je njegov otac bio hrvatski vojnik, da je mobilisan u `Oluji`i da se borio protiv Srba", rekao je Štrbac.

Štrbac je dodao da je mjesec i po dana poslije početka "Oluje" ubijena Miloševićeva baka, koja je ostala u Bribirskim Mostinama, potpuno srpskom selu koje je bilo u Republici Srpskoj Krajini.

"Taj čovjek traži svoj identitet, on ne zna da je i odlaskom u Knin potvrdio to što je Hrvatima još nedostajalo - taj njihov narativ da je `Oluja` bila potpuno legitimna akcija i trebao im je neko u ime Srba da to i potvrdi", rekao je Štrbac.

Štrbac je podsjetio da je spomenik na Perduvovom groblju podignut u znak sjećanja na devetoro stradalih Krajišnika.

On je dodao da su ih 26. jula 1995. godine zarobili pripadnici Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća odbrane. Skeleti šestoro Srba izvučeni su iz vrtače na Dinari 11. novembra 1998. godine, dok su tri skeleta ekshumirana iz masovne grobnice u selu Kamen kod Glamoča u aprilu 1996. godine.

Štrbac je rekao da su njihovi posmrtni ostaci sahranjeni u zajedničku grobnicu 5. decembra 1998. godine na Perduvovom groblju.

Organizator obilježavanja 25 godina od egzodusa srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji hrvatske vojske i policije "Oluja" je "Veritas" u saradnji sa lokalnim zajednicama i Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC).

Vojno-policijska akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije.

Dan kasnije, 5. avgusta, hrvatska vojska je ušla u gotovo napušten Knin i istakla zastavu Hrvatske, dok su kolone izbjeglica preko srpskih teritorija u BiH krenule ka Srbiji.

Prema podacima "Veritasa", tokom "Oluje" iz svojih domova protjerano je više od 220.000 krajiških Srba, a na evidenciji se nalaze imena 1.869 poginulih i nestalih Srba, od kojih 1.220 civila.

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluja" okvaliFikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, mada svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.