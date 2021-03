U Česmi jedva čekaju novi most

Rebalansom budžeta, kao i spoljnim sredstvima, biće obezbijeđena finansijska konstrukcija kako bi mještani naselja Česma dobili novi most koji godinama očekuju, najavili su iz Gradske uprave.

Gradonačelnik Draško Stanivuković istakao je da Gradska uprava ima jasno rješenje za izgradnju mosta u Česmi.

"U ovom trenutku imamo idejno rješenje koje dodatno prilagođavamo te smo napravili plan eksproprijacije. Vrijednost mosta sa eksproprijacijom je nešto više od pet miliona KM. Obavio sam niz razgovora o spoljnim sredstvima za most i mi smo u stanju da sva ta sredstva obezbijedimo kroz rebalans budžeta", naveo je juče Stanivuković.

Iz Gradske uprave istakli su da postoji idejno rješenje za koje je gradonačelnik tražio nadogradnju te je planirana i eksproprijacija zemljišta na tom lokalitetu.

"Treba napomenuti da novi prijedlog budžeta za 2021. godinu sadrži 31 milion KM za investicije, dok je u mandatu prethodne administracije u prosjeku za investicije izdvajano oko 24 miliona KM. Kada je riječ o ovogodišnjim investicijama, posebno ističemo projekte vodosnabdijevanja, za šta će biti izdvojeno 13 miliona KM", naveli su iz Gradske uprave.

Istakli su da je takođe kroz budžet za 2021. godinu obezbijeđeno pet miliona KM za izgradnju mostova, saobraćajnica i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Miladin Maličević, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Česma, rekao je za "Nezavisne" da je gradnja novog mosta kod "Vitaminke" žila kucavica za ovo naselje.

"Most koji je urađen kod 'Incela' je privremeno rješenje, a ovaj most bi povezao Česmu i njene mještane sa gradom. On je prijeka potreba svih ljudi koji žive u našem naselju", naveo je Maličević.

Navodi da javni prevoz sada mora ići iz Česme kroz Vrbanju da bi došao do centra.

"Kada bi most bio izgrađen, smanjio bi se i broj polazaka javnog prevoza i mnogo lakše bi se došlo do grada. Sva teretna vozila takođe moraju skroz okolo da voze preko Trapista. Nadamo se da će biti nešto od mosta, jer znamo da je urađen jedan projekat, pa je došla druga vlast i urađen je drugi projekat, a sada opet imamo najavu da će biti rađen treći projekat. Mi čekamo da se počne sa radom na terenu i gradnjom mosta", naglasio je Maličević.

Velibor T., mještanin Česme, rekao je da izgradnja mosta nije važna samo za mještane ovog naselja, nego za cijeli grad.

"Most u Česmi je bitan jer će olakšati protok saobraćaja kod Rebrovačkog mosta, gdje je velika koncentracija vozila. Važan je i za djecu koja neće morati da putuju i do 15 kilometara kako bi došla do škole 'Vuk Karadžić', a roditelji će imati mogućnost da djecu upišu i u škole 'Ivan Goran Kovačić' u Lazarevu i 'Aleksa Šantić' u Rosuljama, koje su udaljene nekoliko kilometara od Česme", naveo je ovaj mještanin.

Podsjećamo, prelaz preko Vrbasa u naselju Česma uništen je tokom poplava 2014. godine te je izgradnja mosta na lokaciji kod "Vitaminke" jedan od prioritetnih projekata o kojima se intenzivno već duže vrijeme razmišlja.