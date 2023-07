U Debeljacima opasan i put do škole

BANJALUKA - U Gradskoj upravi Banjaluka održan je sastanak s predsjednicima i predstavnicima banjalučkih mjesnih zajednica, koji je održao Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada, s ciljem rješavanja nagomilanih problema u mjesnim zajednicama.

Rekao je ovo Dejan Štrbac, član Savjeta MZ Debeljaci, za "Nezavisne novine", koji ističe da su na sastanku izneseni i problemi u ovom naselju.

"Na sastanku je utvrđeno da ni u jednoj MZ održavanje saobraćajne i komunalne infrastrukture nije redovno", rekao je Štrbac.

Dodao je kako je predloženo da se ovakvi sastanci održavaju svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

"Na sastancima će biti prisutni i gradonačelnik i rukovodioci odjeljenja, kako bismo pokušali naći sponu između gradske, skupštinske vlasti sa savjetima mjesnih zajednica. Lično ću tražiti da se na Skupštini ne mogu stavljati tačke koje se odnose na mjesnu zajednicu a da se prije toga nisu usaglasili gradonačelnik - Skupština - savjeti MZ", rekao je on.

Dodao je da je jedan od najvećih problema u MZ Debeljaci putna infrastruktura.

"Glavna saobraćajnica od raskrsnice, odnosno kod kafea 'Dali's', pa do pružnog prelaza i autobuskog okretišta je u katastrofalnom stanju, što ugrožava bezbjednost vozača i pješaka", rekao je on, te dodao da svaki dan imaju 100 djece koja pohađaju područnu skolu "Stanko Rakita" u Debeljacima i koja ne mogu bezbjedno da dođu do škole.

"Imamo veliki problem sa bankinama pokraj saobraćajnica u zadnje tri godine, jer one nisu sanirane", naveo je Štrbac.

Dodaje da kanali nisu čišćeni u posljednje tri godine.

"Košenje i održavanje potoka nisu ove godine urađeni, a makadamski putevi nisu nasipani", rekao je on.

Prije dvadesetak dana, kako kaže, kiša je napravila velike probleme stanovnicima koji koriste makadamske puteve, te ne mogu doći autima kući.

"Obraćali smo se Odjeljenju za saobraćaj, dobili obećanje, ali ništa nije urađeno", istakao je Štrbac.