U SDS-u iznenađeni: Stanivuković kandidat bez dogovora s koalicijom

BANJALUKA - Draško Stanivuković novi je predsjednik Gradskog odbora PDP-a Banjaluka, ali će biti i njihov kandidat za gradonačelnika Banjaluke na predstojećim lokalnim izborima 2020. godine.

Ipak, o ovoj odluci, iako imaju koalicioni dogovor, opozicione stranke nisu imale nikakvih informacija.

Mladen Kajkut, predsjednik Gradskog odbora SDS-a, rekao je da su u toj stranci iznenađeni odlukom PDP-a da saopšti ime kandidata za gradonačelnika jer o tome kao koalicioni partneri uopšte nisu razgovarali.

"Bio sam prisutan na sjednici GO PDP-a kao gost i iznenađen sam odlukom o kandidaturi za gradonačelnika kao i moje kolege iz stranke koje su bile prisutne. Znao sam da će biti izabran za predsjednika GO, ali o kandidaturi ništa nisam znao", kazao je Kajkut.

Istakao je da će SDS i dalje sarađivati sa PDP-om, a da li je prerano ili nije za takav istup, Kajkut nije htio komentarisati.

"Nije uopšte bilo priče o kandidaturi. Imao sam informacije da će se Stanivuković kandidovati, ali da će to objaviti, nisam znao. Kako ćemo dalje - vidjećemo, razgovaraćemo. Da li ćemo to podržati ili nećemo, vidjećemo. Mislim da je preuranjeno i da nije trebalo tako, ali dobro, to je njihova stvar", naglasio je Kajkut.

Stanivuković je rekao da pisanja pojedinih portala o tome kako opozicija bjesni nisu tačna, jer su u stalnoj komunikaciji sa čelnim ljudima SDS-a, i gradskog i višeg nivoa, sa ostalim opozicionim partijama, kao i sa nevladinim sektorom.

"Smatram da PDP ima ekskluzivno pravo na to zbog najveće podrške koju je dobio u Banjaluci da da svog kandidata", rekao je Stanivuković.

Kaže da će odluka da on bude kandidat za gradonačelnika s vremenom "leći", ali da, ako se pokaže da je za kolektivni cilj bolja neka druga ideja, nije problem da kandidat bude neko drugi.