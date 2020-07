U avgustu novi put između naselja Lauš i Paprikovac

BANJALUKA - U okviru izgradnje nove saobraćajnice između banjalučkih naselja Lauš i Paprikovac, preko nekadašnjeg "Voćnjaka", danas je počelo asfaltiranje pješačkih staza, čime izgradnja ove važne saobraćajnice, vrijedne 2,7 miliona KM, ulazi u završnu fazu.

Načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić rekao je Srni da se, prema dosadašnjem tempu, očekuje da će izgradnja ove saobraćajnice, vrijedne 2,7 miliona KM, biti završena već u avgustu.

On je naveo da je do sada završen veći dio radova na saobraćajnici dugoj 800 metara, koja će napraviti novi spoj između dva velika naselja, od crkve na Laušu, preko "Voćnjaka", pa do Ulice Jovana Raškovića na Paprikovcu.

Sandić je naglasio da je u okviru izgradnje ove saobraćajnice postavljena i nova komunalna infrastruktura s obzirom na to da je na lokaciji nekadašnjeg, mjestu zapuštenog voćnjaka planirano novo, moderno naselje sa svim potrebnim sadržajima.

Prema njegovim riječima, uskoro bi trebalo da počne i izgradnja kružnog toka koji će novu saobraćajnicu povezati sa Ulicom Jovana Raškovića ispod Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na Paprikovcu.

Uslovi za izgradnju ove saobraćajnice stvoreni su nakon što se grad Banjaluka, poslije višegodišnjeg sudskog spora, upisao u zemljišne knjige kao vlasnik nekadašnjeg "Voćnjaka", a sredstva za izgradnju obezbijedila je Vlada Republike Srpske.