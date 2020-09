U banjalučkom naselju Lauš niče prva sportska dvorana

Izgradnja nove sportske dvorane u banjalučkom naselju Lauš, uz jednu od najvećih osnovnih škola u gradu "Sveti Sava", počeće uskoro nakon što je danas raspisan tender za izbor izvođača radova.

"Već godinama je velika potreba za ovom sportskom dvoranom, zbog čega je i odlučeno da se započne sa realizacijom ovog značajnog projekta, ukupne vrijednosti 1.35 miliona KM", kazao je načelnik Odjeljenja za komunalne poslove Petar Bilčar.

I ova nova dvorana, kako je istakao, funkcionisaće po istom principu kao i dvorana koja se trenutno gradi na Starčevici, u sklopu Osnovne škole "Branko Radičević".

"Dvorana je projektovana tako da će se u njoj moći održavati i sportska takmičenja za gotovo sve sportove. Takođe, u okviru ovog projekta, biće obnovljeni postojeći školski tereni za fudbal i košarku, te izgrađene i tribine", naveo je Bilčar i dodao da će nova sportska dvorana u naselju Lauš djelovati u okviru Javne ustanove Sportski centar "Borik".

Direktor Osnovne škole "Sveti Sava" Miroslav Popržen, naglasio je da je nova sportska dvorana veoma značajna za učenike, ali i za ostale stanovnike Lauša.

"Nastava fizičke kulture do sada se odvijala samo za učenike od šestog do devetog razreda u maloj sali, koja je početkom godine renovirana. Oni bi, po izgradnji, koristili novu dvoranu, čime bi se stvorila mogućnost da časove fizičkog imaju i učenici od prvog do petog razreda", kazao je Popržen.