U centru Banjaluke izmjena u režimu odvijanja saobraćaja

U Banjaluci će danas u vremenu od 17.00 do 21.00 čas, biti obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać, za potrebe organizovanja kulturno-umjetničkog programa i defilea kočija povodom proslave Duhova.

"Defile kočija i konjanike biće upriličen u periodu od 17.30 do 21.00 čas ulicama Banje Luke od Nove pijace do Sabornog hrama Hrista Spasitelja i to ulicama Braće Podgornika, Braće Pišteljić, Bulevar srpske vojske, Trive Amelice, Dr Mladena Stojanovića, Kralja Petra I Karađorđevića. Od Hrama defile se vraća ulicama Kralja Petra I Karađorđevića, Milana Tepića, Vidovdanska, Prvog krajiškog korpusa, Olimpijskih pobjednika, Dr Mladena Stojanovića, Trive Amelice, Bulevar srpske vojske, Braće Pišteljić i Braće Podgornika do Nove pijace", navode iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Za vrijeme defilea biće omogućena policijska pratnja.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Bulevara cara Dušana do Aleja Svetog Save, biće izvršeno preusmjeravanje autobusa u Bulevar cara Dušana, te ulice Kninska, Vidovdanska, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Iz resornog Odjeljenja mole sve učesnike u saobraćaju na oprez i razumjevanje.