U funkciji kilometar rasvjete u zaseoku Aginog Sela sa 30 djece

Највеће богатство засеока Грлић у Агином селу је 30-оро дјеце која представљају свијетлу будућност овог мјеста. То одржава подручну школу, те омогућава да се породице задрже и остану на селу. Задатак институција је да им за останак и опстанак на том подручју обезбиједе адекватне услове. У том циљу, данас смо обиљежили почетак радова на изградњи уличне расвјете у дужини од 1000 метара.

