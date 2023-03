U nedjelju i ponedjeljak obustava saobraćaja u centru Banjaluke

BANJALUKA - Odjeljenje za saobraćaja i puteve Banjaluke saopštilo je da će zbog obilježavanja Dana policije Republike Srpske biti obustavljen saobraćaj u više banjalučkih ulica.

Zbog održavanja „Taktičko-tehničkog zbora“ na Trgu Krajine u nedjelju 2. aprila od 10 do 15 časova, te u ponedjeljak 2. aprila u periodu od osam do 15 časova biti obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save, izvršiće se preusmjeravanje autobusa u ulice Bulevar cara Dušana, Kninska, Vidovdanska, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom.

Takođe, u utorak, 4. aprila u periodu od osam do 11 časova, biće obustavljen saobraćaj u sljedećim ulicama:

– Bulevar Desanke Maksimović, na dijelu od Bulevara vojvode Stepe Stepanovića do Ulice majke Jugovića,

– Ulica Jug Bogdana, na dijelu od Ulice majke Jugovića do Ulice Josifa Pančića i

– ulica pored OŠ „Branko Radičević“ koja povezuje Bulevar Desanke Maksimović i Bulevar vojvode Stepe Stepanovića,

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na liniji javnog gradskog prevoza 14B Autobuska stanica – Borik – Starčevica, izvršiće se preusmjeravanje autobusa iz smjera Starčevice iz Ulice majke Jugovića, Bulevarom vojvode Stepe Stepanovića, pa Bulevarom vojvode Petra Bojovića i dalje postojećom trasom, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom.