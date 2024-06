U nedjelju i ponedjeljak zaprašivanje komaraca u Banjaluci

BANJALUKA - Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji grada Banjaluke biće obavljena u nedjelju, 30. juna, i u ponedjeljak, 1. jula, najavljeno je iz preduzeća "Eko-bel", sa kojim grad ima zaključen ugovor za vršenje ove usluge.

Kako ističu, zaprašivanje komaraca će 30. juna biti sprovedeno u večernjem terminu od 19.30 do 22.30, a 1. jula u ranom jutarnjem terminu od pet do sedam časova, te u večernjem od 19.30 do 22.30.

"Akcijom suzbijanja komaraca će biti obuhvaćeni sljedeći dijelovi grada: Centar, Kastel, park 'Mladen Stojanović', šetalište od Zelenog mosta do Rebrovačkog mosta, studentski kampus, područje oko UKC Republike Srpske (Ranka Šipke, Romanijska, potok Postranac), Nova varoš, Rosulje, Starčevica, Obilićevo, Borik, Kočićev vijenac, Srpske toplice, Šibovi, Lauš, Petrićevac, Paprikovac, Lazarevo, Kumsale, Derviši, Zalužani, Rakovačke bare, Šargovac, Drakulić, Ramići, Debeljaci, Zeleni vir, Vrbanja, Ada, Medeno polje, Dragočaj, Kuljani, Barlovci, Priječani, Delibašino selo, Mađir i Česma", kazali su iz "Eko-bela".

Nadležni upozoravaju pčelare da za vrijeme suzbijanja komaraca preduzmu odgovarajuće mjere za zaštitu pčela, koje se sastoje od natkrivanja pčelinjih društava kartonima ili nekim drugim priručnim sredstvima.

"U slučaju loših vremenskih uslova, građani će biti na vrijeme obaviješteni o naknadnom terminu akcije", istakli su oni.

