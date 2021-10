U nedjelju obustava saobraćaja u Banjaluci

Zbog održavanja prvog banjalučkog maratona, u nedjelju će u periodu od sedam do 14 časova biti obustavljen saobraćaj u nekoliko ulica, saopšteno je iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

"U periodu od sedam do 14 časova saobraćaj će biti obustavljen u Ulici Teodora Kolokotronisa i Bulevaru cara Dušana, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Đure Daničića", navode iz ovog odjeljenja.

Dodaju da će od 7.50 do 11 časova saobraćaj biti obustavljen u sljedećim ulicama: Olimpijskih pobjednika, Gundulićeva ulica, Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, novoizgrađeni dio istočnog tranzita, Gavrila Principa i Braće Jugovića.

"U vremenu od osam do 13 časova u sljedećim ulicama: Vojvode Pere Krece, Od Zmijanja Rajka, Kragujevačkih i kraljevačkih žrtava, Sime i Ilije Partala i Jagarska ulica", naveli su iz Odjeljenja.

Takođe, obustava će se biti i od osam do 10.30 u Ulici Jagare, dok će od osam do 13.25 časova biti u ulicama Gavrila Principa, Branka Morače, Skendera Kulenovića i Kralja Petra I Karađorđevića. Od 10 do 11 časova saobraćaj će biti obustavljen u Ulici dr Mladena Stojanovića, na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do Ulice Trive Amelice.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika izvršiće se korekcije trasa.