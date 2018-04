U nedjelju zatvorene ulice u Banjaluci, autobusi saobraćaju drugim trasama

BANJALUKA - U nedjelju 29. arpila, zbog održavanja Međunarodne biciklističke trke Beograd – Banjaluka, biće obustavljen saobraćaj na nekoliko lokacija u Banjaluci, a izmijenjene su i trase autobuskog saobraćaja u najvećem gradu Srpske.

Predviđeno je da saobraćaj bude obustavljen u vremenu od 8 do 20 u Ulica Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana.

U vremenu od 9 do 18 časova u Ulici Dr Mladena Stojanovića, na dijelu od Ulice Trive Amelice do Ulice Olimpijskih pobjednika, Ulica Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice Olimpijskih pobjednika do Aleje Svetog Save;

U periodu od 14.30 do 17.30 saobraćaj će biti obustavljen u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice Patre, te ulicama Patre, Teodora Kolokotronisa i Bulevar cara Dušana, na dijelu od Ulice Teodora Kolokotronisa do Ulice Kralja Petra I Karađorđevića.

Te u vremenu od 15 do 17.30 časova u Ulici Trive Amelice, na dijelu od Ulice krajiških brigada do Bulevara srpske vojske.

Navedenog dana, u vremenu od 8 do 20 časova, doći će do izmjene režima funkcionisanja javnog prevoza putnika.

Autobuske linije 1 i 6 se preusmjeravaju u ulice Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada i dalje postojećom trasom, dok će linije 3 i 3b mijenjaju trasu, tako da se autobusi iz Bulevara vojvode Stepe Stepanovića preusmjeravaju lijevo u Ulicu cara Lazara do Krfske, i u povratku istim ulicama u suprotnom smijeru.

Linija broj 9 B se preusmjerava iz Ulice Gundulićeve desno u Aleju Svetog Save, zatim desno Istočnim tranzitom i dalje postojećom trasom, dok se linija 17a se preusmjerava na Bulevar srpske vojske, Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada i dalje postojećom trasom.

Autobusi 13a i 13c se preusmjeravaju ulicama Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada do kružnog toka kod Gimnazije i nazad istom trasom obrnutim redoslijedom.

Linija 13 mijenja trasu tako da će se, autobusi iz Bulevara srpske vojske, preusmjeriti u Aleju Svetog Save, Gundulićevu ulicu, ul. Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, lijevo Cara Lazara, Braće Jugović, Gavrila Principa, Vojvode Pere Krece, i u povratku istim ulucama u suprotnom smjeru.

Autobuska linija 10 mijenja trasu tako da će se, autobusi iz Bulevara srpske vojske, preusmjeriti u Aleju Svetog Save, Gundulićevu ulicu, ul. Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, lijevo Cara Lazara do Krfske, i u povratku istim ulicama u suprotnom smijeru.

Linije 8 i 13b se preusmjeravaju ulicama Ivana Gorana Kovačića, Zapadni tranzit, Omladinska, Solunska i dalje postojećom trasom.

Autobus 14 mijenja trasu, tako da se autobusi na trasi za smijer A saobraćaju ulicama Rajka Bosnića, Dr Vojislava Đede Kecmanovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar vojvode Živojina Mišića, Gundulićeva i Aleja Svetog Save do „TC Merkator“, i u povratku istim navedenim ulicama obrnutim redoslijedom, a autobusi na trasi za smjer B saobraćaju ulicama Srpskih ustanika, Jug Bogdana, Majke Jugovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, cara Lazara do Krfske, i u povratku istim ulucama u suprotnom smjeru.

Linije broj 17 i 20 neće saobraćati, dok će se linije 12, 13p, 19, 39 i 39a preusmjeriti ulicama Krajiških brigada do kružnog toka kod Gimnazije i nazad istom trasom obrnutim redosijedom,

Linija Banja Luka – Ljubačevo, mijenja trasu tako da će se, za polaske sa Nove autobuske stanice, autobusi iz Bulevara srpske vojske, preusmjeriti u Aleju Svetog Save, Gundulićevu ulicu, ul. Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, lijevo Cara Lazara, Braće Jugović, Gavrila Principa, Vojvode Pere Krece i dalje registrovanom trasom, a za polaske iz Ljubačeva iz Ulice Miloša Obilića autobusi će se preusmjeriti na Bulevar cara Lazara, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, ul. majke Jugovića, Gavre Vučkovića, Gundulićevu, Aleju Svetog Save, Bulevar srpske vojske i dalje registrovanom trasom.

Linije javnog prigradskog i republičkog prevoza iz smjera lijeve Novoselije se preusmjeravaju ulicama Bolanog Dojčina, Omladinskom, Krajiškog brigada i Ivana Gorana Kovačića, dok se linije javnog prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera preusmjeravju ulicama Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada do kružnog toka kod Gimnazije i nazad istom trasom obrnutim redoslijedom.

Linije javnog prigradskog i republičkog prevoza iz smjera Bronzanog Majdana se preusmjeravaju ulicama Krajiških brigada i Ivana Gorana Kovačića i dalje postojećom trasom i linije javnog republičkog prevoza iz smjera Čelinca se preusmjeravaju Ulicom Bulevar srpske vojske i dalje postojećom trasom.