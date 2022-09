U ponedjeljak rješavanje pitanja odlaganja otpada u Ramićima

Banjaluka neće, ne smije i ne može da dođe u problem sa odlaganjem otpada, istakao je za "Nezavisne" Bojan Kresojević, gradski menadžer, povodom toga što za samo nekoliko dana, odnosno 14. septembra, ističe Ugovor o odlaganju otpada na deponiji u Ramićima preduzeću "Čistoća".

Naime, zbog dugogodišnjeg spora između preduzeća "Čistoća" i regionalne deponije DEPOT, grad bi mogao doći u situaciju da neće imati gdje da odlaže smeće, no Kresojević ističe da će uputiti poziv upravi DEPOT-a da se održi sastanak u Gradskoj upravi u vezi s pitanjem ovog problema.

"Zakazaćemo sastanak za ponedjeljak. DEPOT je bez ikakvih valjanih argumenata prekinuo ugovor sa 'Čistoćom'. Oni su naveli da su dugovanja prevelika, da su iznosila 620.000 KM, međutim treba imati na umu da je normalan nivo dugovanja 500.000 i samu veličinu ugovora, odnosno mjesečnih faktura, jer je valuta plaćanja otprilike 15 do 20 dana", istakao je Kresojević.

Tako da je, kako kaže, potpuno neosnovan argument koji su oni koristili.

"Pored toga, svako ko doveze otpad na deponiju u Ramiće ima pravo da ga odloži, jer je to obaveza deponije. Ne postoji nijedno drugo mjesto u Banjaluci gdje bi bilo koje fizičko ili pravno lice moglo odložiti otpad. I mimo tog ugovora, koji detaljnije definiše saradnju između 'Čistoće' i DEPOT-a, može se odlagati otpad. Naravno, mi ne isključujemo mogućnost da će se druga strana svim silama boriti da to opstruiše, ali nećemo to dozvoliti", rekao je Kresojević.

Naime, kako su za "Nezavisne" potvrdili iz oba preduzeća, za ovih skoro mjesec dana, otkad je najavljen raskid ugovora, do sada nisu sjeli niti razgovarali o ovoj temi.

Aleksandar Bajić, direktor "Čistoće", ističe da nema nikakvih novih informacija u vezi sa ovim problemom.

"Do sada nije održan sastanak između grada, DEPOT-a i 'Čistoće'. Upućeni su pozivi da sjednemo, razgovaramo, ali nije bilo povratnog odgovora", kaže Bajić.

Nadležni u DEPOT-u kazali su da su uputili dopise gradonačelniku kako bi i oni iznijeli svoj stav o ovome, a kako bi se riješio ovaj problem.

"Ipak, ništa nije urađeno povodom toga. Važno je sjesti i razgovarati o ovoj temi", istakli su iz DEPOT-a.

Podsjećamo, između ova dva preduzeća vodi se dugogodišnji spor, a nedavno je "Čistoća" pozvala upravu preduzeća DEPOT da je uvede u posjed zemljište, koje, prema sudskim presudama, pripada njoj, no uprava im je poslala obavještenje o otkazu ugovora o odlaganju otpada, koji prestaje da važi 14. septembra.