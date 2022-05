U srijedu nastavak 13. sjednice Skupštine grada Banjaluka

BANJALUKA - Nastavak 13. sjednice Skupštine grada Banjaluka, zakazan je za srijedu, 11. maja, sa početkom u 9.00 časova.

U prvom dijelu ove sjednice, odbornici su razmotrili 17 tačaka dnevnog reda o kojima su i glasali. Najviše pažnje tokom tog zasjedanja privukla je odluka o izradi regulacionog plana za novi gradski park koja ni ovaj put nije dobila potrebnu većinu glasova u Skupštini Grada.

Odbornici na ovoj sjednici nisu razmatrali odluku o novom cjenovniku u javnom prevozu, koja je naknadno uvrštena na dnevni red jer je skinuta sa istog s obzirom na to da nije dobila podršku resorne skupštinske komisije.

Slijedi razmatranje odluke o značajnoj investiciji za obnovu toplovodne distributivne mreže, vrijednoj deset miliona KM, zatim pred odbornicima je i novi program dodjele subvencija poslovnim subjektima, te druge brojne važne tačke.

U utorak skupštinski Kolegijum za vanrednu sjednicu

Sjednica Kolegijuma Skupštine Grada na kojoj bi trebalo da bude utvrđen datum održavanja vanrednog zasjedanja gradskog parlamenta u vezi sa javnim prevozom biće održana u utorak, 10. maja 2022. godine.

Naime, kako je ranije kazao gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković - gradska administracija predložila je najbolje rješenje kada je riječ o novom cjenovniku za javni prevoz, da stoji i dalje iza tog rješenja, te da bi se po tom pitanju trebalo da održi vanredna sjednica Skupštine Grada.

Prema tom rješenju, Grad je spreman da i dalje preuzme najveći teret poskupljenja na sebe, tj. da sufinansira karte za većinu građana, odnosno za studente, učenike i penzionere. Kada je riječ o radničkim kartama, većini radnika poslodavci kompenzuju prevoz do četiri kilometra i tako da velika većina njih to neće osjetiti. Ostaju pojedinačne karte, koje se povremeno prodaju za one koji često i ne koriste prevoz.

Gradonačelnik je u više navrata napominjao da je dužnost Skupštine Grada da usvoji novi cjenovnik, jer u suprotnom prevoznici mogu da tuže Grad.