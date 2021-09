U subotu počinje "Drill and Chill 2021"

BANJALUKA - Penjački festival "Drill and Chill 2021" u kanjonu Tijesno počinje u subotu i trajaće do 18. septembra, najavili su iz Gradske uprave Banjaluka.

Prema najavi iz Penjačkog kluba "Extreme", koji je organizatori festivala, ove godine će na jednoj od najspektakularnijih manifestacija ovog tipa učestvovati rekordan broj učesnika i to njih 320 iz 25 zemalja svijeta.

Inače, ovaj Festival se održava od 2015. godine i do sada je okupio hiljade ljubitelja ekstremnih sportova, dok prošle godine, zbog pandemije korona virusa festival nije održan.

Penjački festival "Drill and Chill" nalazi se u Kalendaru turističkih manifestacija grada Banjaluka.

Iz Gradske uprave su rekli da će povodom održavanja ovog festivala doći do izmjene u odvijanju saobraćaja.

"Do 18. septembra dolaziće do obustave saobraćaja na magistralnom putu M-I 101, dionica Karanovac-Crna Rijeka, svakodnevno, u vremenu od 11 do 11.45 časova. Za vrijeme obustave, saobraćaj će biti preusmjeren na alternativni putni pravac Banjaluka – Čađavica -Mrkonjić Grad", kazali su iz Gradske uprave.