U susret Badnjem danu i Božiću široka ponuda na gradskoj tržnici

BANJALUKA - ​U susret Badnjem danu i Božiću na gradskoj tržnici, ali i oko nje, od juče je bogata ponuda badnjaka, pšenice i aranžmana, koji koštaju od jedne do 10 KM, a najviše gužve je bilo u ribarnicama.

Jedan od prodavača badnjaka kazao je da najviše kupaca očekuju sutra, ali i na Badnji dan.

"Cijena badnjaka je uglavnom pet KM, ali imamo i one koji koštaju malo više", kazao je ovaj prodavač.

Ističe da su cijene prihvatljive i realne, tako da je cijena same ukrasne pšenice jedna marka.

"Dekoracije od pšenice i manjeg badnjaka sa svijećom koštaju od pet do 10 KM, mala vrećica slame košta marku. Badnjake su danas kupovali oni koji stanuju dalje pa neće imati priliku doći poslije, ali najviše je onih koji samo gledaju kako se kreću cijene", rekao je juče on i dodao da će cijene badnjaka i ostalih dekorativnih aranžmana svakim danom do Badnjeg dana biti niže.

U ribarnicama je bila očekivana gužva, jer je posljednja sedmica posta, a prodavci kažu da su jako zadovoljni prodajom.

"Najviše se prodaje šaran, koji košta devet KM po kilogramu, i zaleđeni oslić, čija je cijena od četiri do 5,50 KM po kilogramu. Prodajom smo izuzetno zadovoljni, posebno jer je šaran u odnosu na prošlu godinu dosta skuplji, a narednih dana očekujemo još više kupaca", kazao je Đoko Vučić iz jedne od ribarnica.

Prije Nove godine su, naglašava Vučić, takođe imali dosta kupaca kao i svake godine, bez obzira na cijene.

Cijene povrća su slične kao i prošle godine, tako da kilogram pasulja košta od pet do 15 KM, a šampinjoni pet KM po kilogramu.

"Kupaca je sve manje. U posljednje dvije godine upola je manje onih koji dolaze da pazare. Niko više ne kupuje na pijacama, a posebno mladi. Lakše je otići u velike markete, gdje imaju parking, kolica i sve", kazala je jedna prodavačica voća i povrća na tržnici.

CIJENE