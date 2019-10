U "trci" za izgled novog mosta u Docu 31 arhitekta

BANJALUKA - Na međunarodni konkurs za idejno rješenje budućeg mosta u Docu prijavljen je 31 rad, među njima i njih 10 iz inostranstva.

Sudeći po broju prijavljenih na konkurs, koji je zaključen noćas, tačno u ponoć, ovo je najmasovniji odziv za arhitektonsko rješenje nekog projekta javne infrastrukture u skorijoj istoriji Banjaluke.

Konkursna komisija, u čijem radu, između ostalih učestvuje i tvorac čuvenog mosta na Adi u Beogradu, danas je otvorila sve prijavljene radove, u okviru procesa vrijednog oko 20.000 evra, koliko će dobiti prvonagrađeni rad.

Komisija ima zadatak da u roku od mjesec dana ocijeni i vrednuje sve pristigle radove, te se opredijeli za najbolje. Uz domaće stručnjake, u radu Komisije učestvuje i svjetski poznat arhitekta Peter Gabrijelčič, tvorac mosta na Adi u Beogradu.

Izgradnja mosta u Docu, prema okvirnim planovima, mogla bi početi na jesen iduće godine. Prije toga, mora biti izabrano idejno rješenje, izrađen glavni projekat, riješena imovinsko-pravnja pitanja, kao i način finansiranja i izbor izvođača radova.

Načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić, ističe da je plan da novi most ima četiri kolovozne trake, biciklističku stazu i trotoar za pješake.

“Novi most će iziskivati proširenje Mačvanske ulice da bi sa četiri trake izašla na Bulevar Stepe Stepanovića, a dalje se nastavlja kraj Đačkog doma dalje do istočnog tranzita. S druge strane, u Docu je potrebno proširiti Ulicu Gorana Radulovića Bimbe, gdje je planirano da most ide preko Vrbasa i tek ćemo onda imati jednu funkcionalnu cjelinu”, rekao je Sandić.

Projekat je kompleksan, kako je naglasio - upravo zbog toga što je potrebno izgraditi nove pristupne saobraćajnice, a postojeće proširiti.

“Kada novi most bude završen, mještani Obilićeva i Starčevice do centra grada moći će stizati za tri do četiri minuta. To će značiti potpuno rasterećenje obližnjih mostova, a naročito Gradskog mosta”, zaključio je Sandić.