U utorak bez struje 19 ulica u Banjaluci

Zbog izvođenja radova na elektromreži, bez struje će u utorak od osam do 9.30 biti dijelovi ulica Bulevar vojvode Petra Bojovića, Milana Karanovića i Vrbaski put, a od 11 do 12.30 dio Bulevara vojvode Stepe Stepanovića.

Od devet do 12 časova struju neće imati dio Vojvođanske ulice, od 10 do 12 časova Braće Jugovića, Pionirska i Vojvode Pere Krece, a od devet do 13 časova dijelovi ulica 16. krajiške narodnooslobodilačke udarne brigade, Nenada Kostića, Put srpskih branilaca i Vrbaska.

"Bez struje će od osam do 12 časova biti dijelovi naselja Pavlovac, Motike i Saračica, a od devet do 14 časova dio naselja Konotari, kao i dijelovi ulica Branka Popovića, Mojkovačka, Vojvode Prijezde i Zmaj Ognjenog Vuka, Jovana Kršića, Rade Radića i Sestara Uzelac", saopštili su iz "Elektrokrajine".