U utorak kolektivno krštenje mališana

BANJALUKA - U Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci u utorak, 14. maja, biće održano kolektivno krštenje deset mališana, u organizaciji banjalučkog Udruženja porodica sa četvoro i više djece "Četiri plus".

Predsjednik Udruženja "Četiri plus" Jovan Radovanović rekao je Srni da je ovo 11. kolektivno krštenje i da se organizuje povodom Međunarodnog dana porodice - 15. maja.

On je dodao da je Udruženje, kao i prethodnih godina, obezbijedilo poklone za ovu djecu - zlatne lančiće.

"Pripremamo sve što je potrebno kako bismo porodicama olakšali da se odluče na ovaj svečani čin", kaže Radovanović i dodao da će poslije svečanosti biti upriličen svečani ručak.

On je naveo da je do sada na ovaj način kršteno više od 150 djece.

Radovanović kaže da ovu aktivost redovno podržava grad Banjaluka koji obezbjeđuje sredstva za sve aktivnosti Udruženja.

On je podsjetio da Udruženje porodica sa četvoro i više djece "Četiri plus" Banjaluka okuplja oko 700 višečlanih porodica, te da je ove godine prijavljeno najmanje 10 do 15 novih porodica.