Učenici koji stanuju u Srednjoškolskom domu darovali krv

BANJALUKA - Učenici koji stanuju u JU Srednjoškolski dom Banjaluka ponovo su se rado odazvali akciji darivanja krvi.

Deset srednjoškolaca, u pratnji vaspitača, posjetilo je danas Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske.

Iako zbog zdravstvenog stanja nisu svi bili u mogućnosti da daruju dragocjenu tečnost, vaspitač Aleksandar Cuca, koji je danas 16. put dao krv, ističe da je ponosan što su pokazali hrabrost i humanost.

"Kao redovan davalac krvi pokušavam animirati punoljetne učenike da se i oni uključe, da budemo svi zajedno aktivni i društveno korisni. Davanje krvi, pored toga što je korisno za pacijente, jedan je od načina da kontrolišemo svoje zdravlje, tako da današnji potez ovih mladih ljudi zaslužuje svaku pohvalu", kazao je Cuca. Dodao je da će novu akciju darivanja krvi organizovati u maju, povodom krsne slave doma Svetih Ćirila i Metodija, što postaje tradicija.

Učenik Mihailo Starčević, kojem je ovo bio drugi put da daje krv, kazao je da podržava ove akcije jer je to jedini način da se obezbijede doze krvi za one kojima je to potrebno.

"Svima bih preporučio da se odazovu ovakvim akcijama. Nadam se da ću nekome pomoći jer mi je to zaista jedini cilj", rekao je on.