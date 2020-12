Udruženje "Duga" rukotvorinama sakuplja novac za Roditeljsku kuću

BANJALUKA - Oko 30 polaznica treće životne dobi učestvovalo je u prvoj fazi projekta "Radost života 65+" Humanitarnog udruženja žena "Duga", a prodajom njihovih rukotvorina prikuplja se novac za pomoć Roditeljskoj kući.

Ove vrijedne žene su kroz radionice veza, tkanja i pletenja te kroz kreativne radionice naučile nešto novo ili usavršile postojeće vještine, stekle nove poznanike te kreirale maštovite rukotvorine čijom će prodajom pomoći Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra".

Vera Stefanović, koordinatorka projekta "Radost života 65+", rekla je da su prijatno iznenađeni uspjehom prve faze ovog projekta, jer su tokom radionica kreirane kvalitetne rukotvorine.

"Polaznice su zadovoljne, jer su na svakoj radionici bile žene koje žele da nauče baš tu tehniku, a zajedničko interesovanje ih je međusobno povezalo. S druge strane, prodajom njihovih radova prikupićemo novac za pomoć Roditeljskoj kući", rekla je Stefanovićeva.

Prema njenim riječima, radove polaznica moguće je kupiti u Etno-galeriji Humanitarnog udruženja žena "Duga" u Srpskoj ulici do 10. decembra svaki radni dan od devet do 17, a subotom od devet do 16 časova.

"Zainteresovani građani koji žele da pomognu ovoj humanitarnoj akciji mogu da u našoj Etno-galeriji kupe šalove, cekere, trake za kosu, štucne, čestitke i slično. Cijena su prihvatljive i kreću se od jedne do 40 KM, tako da svako prema svojim mogućnostima može da pokaže humanost", rekla je Stefanovićeva.

Dodala je da su svoj doprinos ovoj akciji, osim polaznica, dale i članice "Duge" i to posebno Aida Ramić i Gospava Šipragić.

Dodala je da su, slijedeći sve propisane epidemiološke mjere, morali otkazati dvije aktivnosti, izlet za polaznice te dva koncerta učenika Muzičke škole "Vlado Milošević".

Naglasila je da će već sljedeće sedmice početi drugi ciklus radionica, kao što su radionice keranja i izrade nakita te kreativnog recikliranja tekstila, a trajaće do 31. januara.

Projekat "Radost života 65+" sufinansira grad Banjaluka.